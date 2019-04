Onze man in Tottenham genoot van het Amsterdamse sprookje: “Niet allemaal de beste schrijvers ter lande, maar samen een geweldige combo” Kristof Terreur in Londen

30 april 2019

23u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League Een pagina erbij in het sprookjesboek van Ajax. Ze kunnen de finale in Madrid ruiken. Tik tak, tik tak. Na een ansichtkaart met drie XXX’en als afsluiter uit Madrid en Turijn verstuurden ze er nu ook één uit Noord-Londen. Met een beterschapsboodschap voor de onfortuinlijke Jan Vertonghen erbovenop.

Ajax Amsterdam. Ooit een Europese grootmacht. Auteur van tientallen Hollandse en Europese succesverhalen, voor de petro en andere dollars de hartslag van het voetbal gingen bepalen. Anno 2019 plots weer een bestseller. Voetbalromantiek is dan toch niet dood. Althans voor even.

Een sprookje in rood en wit. Geschreven door Edwin van der Sar en Marc Overmars, oud-speler die tegenwoordig het beleid bepalen. Door Erik ten Hag, een weinig charismatisch coach met voetbalideeën die hij onder andere opdeed bij Pep Guardiola, destijds bij Bayern zijn grote baas. Een verhaal in vorm gezet door Andre Onana, Joel Veltman, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, David Neres, Dusan Tadic, Lasse Schöne, Daley Blind, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Nicolás Tagfliofico en co. Niet allemaal de beste schrijvers ter lande, met daartussen enorm veel jong potentieel, maar samen een geweldige combo.

Op zijn best een wereldelftal, heerlijk om naar de kijken, zoals het eerste half uur. Klokwerkje. Het kleine Ajax, met zijn budgetje van 90 miljoen, kan na een 0-1-winst op Tottenham plots de finale ruiken – er is nog een terugmatch. Madrid, Madrid, Ajax komt eraan. Iedereen straks Ajacied? Uit Londen nemen ze die ene aanval mee. Ansichtskaart. Tikwerk rond de zestien, dribbel, flankverandering en die lekker splijtende pass van Ziyech voor de slim doorgelopen Van de Beek. Die kreeg 24 uur de tijd om Lloris te verschalken. Bij Spurs dachten ze allemaal aan buitenspel. De VAR trok zijn lijntje. Een hangende schouder achterin speelde hem onside. Die van Spurs stonden erbij en keken ernaar. Vroege dreun. Van de Beek kreeg nog een tweede kans. Lloris lag deze keer wel in de weg.

Tottenham stelde 40 minuten lang teleur. Een skelet zonder vlees of spieren. Zonder topscoorder Harry Kane, zonder sluipschutter Son, zonder Harry Winks, een niet helemaal fitte Moussa Sissoko op de bank. Het scheelt wel wat. Spurs zag aanvankelijke sterretjes. Wijzigingen aan de rust, het uitvallen van Jan Vertonghen en de inbreng van bulldozer Sissoko veranderden het spelbeeld. Meer energie, meer force. Ajax plooide bij momenten, maar brak niet. Een harde uithaal van de ingevallen Sissoko, twee kopballen van Alderweireld en een voorzichtig slotoffensief veranderden de score niet. Lange ballen in het niets. Ajax gaf het voetbal op, maar mag blijven hopen. De vlag met de drie xxx’en wapperde trots. Een vak in vuur en vlam. Voor niemand bang. Naar het beeld van zijn ploeg. Onbevreesd.

Vanuit het bezoekende supportersvak vertrok ook een beterschapsboodschap naar Jan Vertonghen. Ooit zijn trotse kapitein, nu geveld door een open wonde en een hersenschudding na een vreselijke botsing met Onana en Toby Alderweireld. De wonde kregen ze nog gehecht. De interne schade niet. Tegen beter weten in, en ondanks een vermaning van de ref, liet de medische staf hem toch het veld op. Lang duurde dat niet. Groggy strompelde Vertonghen naar de kant. De benen werden slap. Brakende beweging en ondersteund door drie mensen van de staf afgevoerd naar de kleedkamer. En vandaar naar het ziekenhuis.

Een akelige scène die het debat over hoofdblessures in Engeland, land van vermanende vingertjes, weer zal aanzwengelen. Hebben ze het protocol wel gevolgd.

Vertonghen duizelde, Ajax droomt voort en ontwaakt woensdagmorgen in een roes.