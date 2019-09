Exclusief voor abonnees Onze man in Salzburg ziet hoe Genk historisch pak slaag krijgt: “Droom is plots nachtmerrie” Kjell Doms in Oostenrijk

17 september 2019

23u11 0 Champions League Salzburg kan in het rijtje met Madrid, ­Chelsea en Valencia. Steden waarin ­Racing Genk een historisch pak rammel kreeg. De Champions League-droom van de Belgische landskampioen is plots een nachtmerrie.

Weggeblazen. Door een woeste orkaan die negentig minuten lang over de Mozart Stadt raasde. Wat. Was. Dat. Na een halfuur was de schade in Salzburg al niet meer te overzien voor de Belgische landskampioen. De maestro aan de knoppen van de Red Bull Arena kon niet volgen. Het ene deuntje was nog niet uitgespeeld of hij kon het nieuwe al starten. Een tegengoal om de negen minuten voor Racing Genk. De terugkeer na acht jaar afwezigheid in de Champions League was erger dan in de ergste nachtmerrie.

