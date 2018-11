Onze man in Monaco beleefde historische Belgische avond: “C’est magnifique. En dat na hun minste match in deze campagne” NIELS POISSONNIER in MONACO

06 november 2018

22u15 0 Champions League Vergeet het mathematische – het druist in tegen de realiteit. Club overwintert straks in Europa. 0-4, dames en heren! Quelle belle soirée.

Wesley Moraes Ferreira da Silva was 8. Hans Vanaken 13 – hij had net zijn plechtige communie gedaan en voor PSV getekend. Wat verderop, in de jeugd van Alkmaar, droomde Rudy Willem Vormer (17) alsmaar luider van een profcarrière.

Zó lang was het dus geleden. Zoveel jaar heeft Club Brugge moeten wachten op een nieuwe zege in de Champions League. Dertien om precies te zijn – bijna dag op dag zelfs. Van 2 november 2005, thuis tegen Rapid Wien (3-2), tot 6 november 2018, in Monaco. Laat het geen gewoonte worden, heren.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN