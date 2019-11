Exclusief voor abonnees Onze man in Liverpool: “Genk verlaat Anfield zonder punten, maar wel met opgeheven hoofd” Kjell Doms in Engeland

05 november 2019

23u15 0 Champions League Felice Mazzu koos nog eens voor een nieuwe veldbezetting. Racing Genk zag af tegen een genadig Liverpool, maar droomde tot het laatste moment van een stunt op Anfield.

Mazzu trok zijn smoking aan en klopte aan bij Casino Anfield. De ‘You’ll Never Walk Alone-poort’ zwaaide open. De Genkse T1 stapte binnen, de billen dichtgeknepen. Met de rug tegen de muur ging hij zowaar experimenteren en startte hij een 3-5-2-opstelling. Die variant hadden we nog niet gezien. Een première dus, op Liverpool. Risky business, coach. Maar dat het anders móest dan op Eupen was duidelijk. Anders betekende in dit geval behoudender, met slechts twee offensief ingestelde spelers: Ito en Samatta. Al de rest verdedigers, vijf stuks en controleurs, drie stuks. ‘Faites vos jeux’.

