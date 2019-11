Exclusief voor abonnees Onze huisanalist Marc Degryse ziet steeds ambitieuzer blauw-zwart: “Eens stunten in Real is niet genoeg meer” Opgetekend door Jonas Van de Veire

25 november 2019

20u00 0

“Dit is de match van het seizoen voor Club. Ik ben blij dat ik tijdens het vertrek op de luchthaven van Oostende hetzelfde hoorde van Philippe Clement en zijn spelers. Het bewijst dat dit een topclub is geworden die steeds meer wil. Eentje die niet tevreden is met eens stunten op Madrid of een goeie prestatie afleveren in PSG. Nee, iedereen hier in Istanbul snakt naar Europees overwinteren en een zege.”

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu