Exclusief voor abonnees Onze huisanalist Degryse: “Ik twijfel er niet aan dat we met twee clubs de Champions League instappen” Marc Degryse

14 augustus 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League Onze huisanalist Marc Degryse beleefde de zenuwslopende match van Club Brugge in Kiev vanop de eerste rij. “Ze zijn voor het eerst getest geweest... en goed was het niet”, stelt Degryse. “Maar met deze groep en de kwaliteiten die er zijn, twijfel ik er niet aan dat we dit seizoen met twee clubs de poulefase van de Champions League instappen.”

Niet klaar voor ­eerste test

“Waren het de omstandigheden? Club was niet bij de les en dat wordt op dit niveau afgestraft. Héél bizar, dat gebrek aan scherpte. Zowel in het begin van de eerste als de tweede helft, waar het na de tweede goal opnieuw schrikken was. Je hebt elkaar in de kleedkamer net opgepept, maar dat zag je niet terug op het veld. Kiev is geen wereldploeg: als je dan twee keer zo vroeg een doelpunt slikt... Hun moeizame start heeft bijna de hele eerste helft geduurd. Club mocht van geluk spreken dat Deli het geloof terugbracht en de match even deed kantelen.”

