Exclusief voor abonnees Onze Club-watcher na klucht in Parijs: “Geef Diagne een lap of drie rond zijn oren. En maak Vanaken duidelijk dat topvoetbal niet voor watjes is” Niels Poissonnier in Frankrijk

06 november 2019

23u23 38 Club Brugge Een maandje B-kern zou niet misstaan. Mbaye Diagne – de man die zichzelf zó graag ziet – verkwanselde een elfmeter en bijgevolg een nieuwe stunt van een goed Club. De aangeduide Hans Vanaken droop af. Zelfs met aanvoerdersband té braaf.

Vooreerst: chapeau.

Wat Club dit najaar in twee van de mooiste steden van Europa heeft laten zien, is propaganda voor het Belgische voetbal. Een mix van durf, vakkennis en schoonheid. Van niets of niemand onder de indruk. Of ’t nu Hazard of Mbappé is: ‘they don’t care’.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu