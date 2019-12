ONZE CIJFERS. Alle Bruggelingen kunnen met aardig rapport het nieuwe jaar én Europa League in NP

11 december 2019

23u12 2 Club Brugge Dit zijn onze cijfers voor de spelers van Club Brugge, dat ondanks een goede prestatie met 1-3 verloor van Real Madrid. Allemaal kunnen ze met een mooi rapport het nieuwe jaar én de Europa League in.

Mignolet - 6

Straffe save op een schot van Jovic, kansloos bij de drie tegengoals na rust. Hoe dan ook: knappe ­campagne. ­Ontgoochelde geen moment.

Kossounou - 7

Proficiat Odilon. Hield zich meer dan staande ­tegen Vinícius Júnior. De toekomst oogt mooi voor deze snelle, rustige en plichtsbewuste verdediger.

Mechele - 7

Zou altijd tot ons leger ­behoren. Betrouwbaar. Nooit aflatend. Intelligent. Hard, indien ­nodig. Kwam evenwel net te laat om de 1-2 af te blokken.

Deli - 7

Hoort thuis op dit ­niveau. De vraag is alleen: kan het bestuur van Club hem overtuigen om zijn geluk niet in een grotere competitie te gaan zoeken?

Vlietinck - 6

Inzet en enthou­siasme te over. Verscheen uit het niets in de basis – abracadabra, na vier maanden zonder één minuut. ’t Was er soms aan te merken.

Balanta - 6

Wisselde goeie met mindere ­momenten af, omdat zijn precisie meermaals te wensen overliet. Zonde, want aan kwaliteit ontbreekt het hem niet.

Vanaken - 7

Spaarde zijn ­beste match op dit kampioenenbal tot laatst. Bouwde voort op wat-ie in PSG liet zien. Inclusief een heerlijke krul in de verste hoek.

Vormer - 6

Onvermoeibaar. Het hart en de longen van dit Club, in België en op het Europese toneel. Wat als… hij in Madrid geen ‘f*ck you’ had geroepen…?

Sobol - 6

Aarzelde niet om zijn flank af te gaan – zorgde vooral in begin daarmee voor chaos bij Real. Aan zijn voorzetten is wel nog schaafwerk. Verdedigend oké.

Dennis - 6

Twee goals en een assist bedraagt z’n eindafrekening tegen Real. Verloor wel menig keer de bal. Vaak omdat hij het te lichtzinnig opnam.

Tau - 6

In zijn frêle lijf ontbreekt één iets: killers­instinct. Sprong te zachtaardig om met een dot van een kans. Voerde voorts een (fysiek) ongelijke strijd.

Schrijvers - 6

Verving Tau. Stuurde Dennis diep, maar kreeg het leer niet terug – tot zijn grote frustratie.

De Ketelaere

Kwam in de plaats van Vlietinck.

Geen beoordeling