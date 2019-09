Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal ziet hoe Hazard mee verzuipt in ‘Titanic’ Real: “Club moet niet wanhopen” Stephan Keygnaert in Parijs

18 september 2019

23u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League Morituri te salutant. Real Madrid was een clochard in het Bois du Boulogne. PSG speelde met ‘De Koninklijke’. Eden Hazard verzoop mee. Club Brugge moet niet wanhopen op 1 oktober in Bernabéu - echt niet.

Ach, Real Madrid. Zij kunnen nú al een streep trekken onder het seizoen – zij zullen niks winnen. Niet in Spanje en niet daarbuiten. Het spijt ons om steeds hetzelfde riedeltje te moeten afsteken. Dit is een spookelftal. De citroen is hélemaal uitgeperst, en de nieuw­komers, onder wie Eden Hazard, gaan mee tenonder.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis