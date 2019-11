Exclusief voor abonnees Onze Chef voetbal vindt dat héél Club Brugge in Parijs de penalty miste - héél Club Brugge mag het nu oplossen Stephan Keygnaert

07 november 2019

12u39 0

Een Turkse journalist grijnsde eens toen we hem woensdag in Madrid rond middernacht vertelden wat Mbaye Diagne, eigendom van Galatasaray, had gepresteerd, daar in het Parc des Princes.

‘Quel ego’, luidde het oordeel.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu