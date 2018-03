Onze Chef Voetbal: "PSG won aan macht op het veld, maar verloor aan sympathie onder regime van Al-Khelaïfi" Stephan Keygnaert

05 maart 2018

23u37 2 Champions League ‘Paris s’éveille.’ ­Badend in angstzweet. Na een investering van 400 miljoen euro afgelopen zomer voor Neymar en Mbappé dreigt vanavond voor PSG de uitschakeling in de achtste finale van de Champions League. Money can’t buy everything?

Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi is het gezicht van Paris Saint-Germain. Vierenveertig jaar. Handsome & intelligent. President van Q(atar) S(ports) I(investments) – een investeringsfonds gericht op nationale en internationale promotie van Qatar in de sport- en vrijetijdsbranche – dat in 2011 eigenaar werd van ‘le PSG’.

"Nasser?", lacht een ingewijde in het internationale voetbalmilieu, die al vaker direct of indirect met Al-Khelaïfi te doen had. "Nasser is iemand die erkenning tracht af te dwingen met geld. Je hebt mensen die zich willen onderscheiden met het duurste horloge, met de mooiste wagen. Wel, Nasser doet hetzelfde met voetballers. Manchester United koopt voor 120 miljoen euro Pogba? Nasser zal voor 220 miljoen euro Neymar kopen. ‘En doe er nog maar Mbappé bij.’"

