Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal na Genk-Liverpool: “Dit is voor niemand leuk” Stephan Keygnaert

23 oktober 2019

23u25 0 Champions League Het is nooit een wedstrijd geweest. En dan voetbalde Liverpool niet eens in zesde versnelling. Af en toe eens optrekken. Racing Genk hapte naar adem, zoals Club Brugge naar adem hapte eenmaal Mbappé op het veld stond. De wet van de sterkste.

Liverpool FC voetbalt zondag de topper in de Premier League tegen Tottenham Hotspur. Behalve Divock Origi had geen enkele van zijn kameraden tot voor de tactische bespreking gehoord van KRC Genk. Met een aan arrogantie grenzende achteloosheid en nonchalance presenteerden de Reds zich aan de aftrap. Het leek wel of voor Firmino en maats dit niet anders was dan een trip in de vierde ronde van de FA Cup naar Leyton Orient, of Carlisle.

Naby Keita gaf na tien (10!) seconden een pass met zijn rug, zeg! Dat is ermee lachen en het niet eens wegstoppen, hé.

Op de koop toe scoorde Liverpool niet veel later – Oxlade-Chamberlain liep in een zee van ruimte tussen verdediging en middenveld (0-1). Wat natuurlijk geen extra aanleiding vormde voor de bezoekers om de dingen serieus te nemen.

