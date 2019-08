Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal: “Monsieur Vanaken was de architect van de kwalificatie. Proficiat, Club!” Stephan Keygnaert

28 augustus 2019

23u15 40 Champions League Bloed, zweet en tranen heeft de Brugse ­kwalificatie voor de Champions League gekost. Hans Vanaken loste gelukkig in een van de beste wedstrijden uit zijn carrière alle problemen op. België heeft vandaag twéé vertegenwoordigers in het trommeltje. Wow!

De Champions League bereik je of ­bereik je niet. De manier waaróp is een volstrekt neveneffect. Show me the ­money, en de sterren — zullen we ­Hazard uitnodigen?

Nochtans, ’t was bibberen, vanavond. U kent avonden als deze. Laat het lang 0-0 blijven, en je zult terechtkomen in het vagevuur van een voetbalwedstrijd.

Daarom, Club wilde gebruikmaken van het enthousiasme op de tribunes op het uur van de aftrap om Olympia ­helemáál in brand te steken.

Een blitz! Hoge balcirculatie, veel ­beweging, druk vooruit. Okereke trapte voorlangs, Openda vlamde in het zijnet. Het was buigen of barsten voor LASK Linz. Nú overeind blijven verhoogde hun slaagkansen.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Club

sportdiscipline

voetbal

sport

Clement

Linz