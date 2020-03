Ontstellend zwak Tottenham Europees uitgeschakeld nadat het ook in Leipzig kansloos het onderspit moet delven YP

10 maart 2020

22u53 2 RB Leipzig RBL RBL 3 einde 0 TOT TOT Tottenham Hotspur Champions League Tottenham zal de Champions League ook dit seizoen niet winnen. Net zoals in de heenmatch in Londen, was RB Leipzig ook in eigen huis te sterk voor de Spurs: 3-0. De Duitsers scharen zich zo Tottenham zal de Champions League ook dit seizoen niet winnen. Net zoals in de heenmatch in Londen, was RB Leipzig ook in eigen huis te sterk voor de Spurs: 3-0. De Duitsers scharen zich zo net als Atalanta voor het eerst bij de laatste acht op het kampioenenbal.

“Het momentum is niet best, maar ik voel dat mijn jongens iets speciaal verdienen”, maakte Jose Mourinho zich gisteren nog sterk op zijn persbabbel. Draaide dat even anders uit. Na dik 20 minuten spelen waren de troepen van ‘The Special One’, die in zijn verdediging alweer plaats had voor Toby Alderweireld maar niet voor Jan Vertonghen, eigenlijk al uitgeschakeld. Twee keer was het Sabitzer die de kat de bel aanbond: eerst met een afstandsschot, nadien met een kopbal van dichtbij. Twee keer zat Spurs-doelman Lloris er nog met een handje bij, twee keer had de Franse wereldkampioen meer kunnen en misschien wel moeten doen. Tussendoor werd er al een doelpunt van Werner - weliswaar terecht - afgekeurd voor buitenspel, dus u merkt: de Spurs hadden weinig in de pap te brokken hadden in de Red Bull Arena. Het enige noemenswaardige wapenfeit in het eerste bedrijf was de trap van Lo Celso, op slag van rust geweerd door Leipzig-doelman Gulácsi.

De diepgelovige Tottenham-fan zal bij de rust ongetwijfeld nog even een flashback hebben gehad naar de CL-campagne van vorig jaar. Toen stonden de Spurs, zij het in de terugmatch van de halve finale, bij de pauze ook 2-0 achter bij Ajax, nadat de heenmatch met 0-1 werd verloren. Alleen plaatsten de Engelsen zich na drie goals van Lucas Moura toen alsnog voor de finale, maar zo’n vaart zou het deze keer nooit meer lopen. De kleine Braziliaan kwam deze keer, net als zijn kompanen voorin Dele Alli, Lo Celso en Lamela, nooit in het stuk voor – ’t gemis van Kane en Son vang je natuurlijk niet zomaar op. Over het lijk van de stevige thuisploeg, die er in het absolute slot van de wedstrijd nog eentje bijdeed via Forsberg, toen pas op het veld. Een warme raad voor pakweg Man City, Barcelona, of een ander team dat straks aan Leipzig wordt gekoppeld in de kwartfinales: je rekent je best maar niet te snel rijk met de mannen van de amper 32-jarige coach Julian Nagelsmann als opponent…