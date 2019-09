Ontspannen Eden Hazard maakt zich geen zorgen: “Ik weet dat ik goed kan voetballen, de goals zullen komen” Stephan Keygnaert in Madrid

30 september 2019

13u32 2 Champions League Eden Hazard sprak zopas op de officiële UEFA-persconferentie voor de wedstrijd tegen Club Brugge. En Hazard zag er ontspannen uit.

“Ik stel mij mijn eerste Champions League-wedstrijd in Bernabéu voor als een avond met veel doelpunten en een grote zege”, opende hij vol vertrouwen. “Maar makkelijk wordt dat niet – Club Brugge ken ik een beetje: dat is een goede ploeg die naar Madrid komt om te proberen om te winnen. Als je Simon Mignolet kunt halen, ben je als club sterk bezig.”

Al heel snel ging het over de kritiek in de Spaanse pers op Hazard. “De kritiek raakt mij niet. Ik twijfel niet aan mezelf. Ik weet dat ik goed kan voetballen en de goals zullen wel komen.”

Of ie zich wel fysiek in orde voelt? “Ik wil mij niet verschuilen. Ik ben 100%. Misschien mis ik wat ritme door mijn blessure (Hazard was vier weken out, red.), maar ik voel me goed. Ik besef zeer goed dat de mensen meer verwachten van mij – ‘t is alsof ik elke match drie goals ga maken (lachje). Ik ben de eerste om kritisch te zijn. Geloof me, ik werk hard opdat de fans trots zouden zijn op mij. Een keer dat het eerste doelpuntje er is, zal alles loslopen.”

Hazard is eerlijk: “Met wat ik toonde tot dusver ben ik nog geen Galáctico. Het is aan mij om me te bewijzen.”

Zijn positie bij Real Madrid op links in een 4-3-3, waar Roberto Martínez allang is van afgestapt bij de nationale ploeg, is niet het probleem, vindt Hazard. “Zidane geeft mij veel vrijheid. Ik mag in balbezit bewegen waar ik ben. Ik moet niet in positie blijven. Neen, echt waar, het enige wat ontbreekt is mijn eerste doelpunt. Van zodra dát gebeurt...”

Eden Hazard, dollend met Modric, vandaag op training

Zinedine Zidane over Hazard: “Ik ben niet bezorgd”

“We willen meer van hem maar we moeten geduld hebben”, aldus Real-coach Zinedine Zidane op de persconferentie. “Ik ben niet bezorgd want hij is zo ontzettend goed. Toen ik naar Italië trok (Juve, red.) duurde het drie maanden eer ik helemaal aangepast was. Ook in Madrid duurde het een tijdje. Fysiek is hij in orde. Dat is geen enkel thema. Rustig, hij komt er wel.”