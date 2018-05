Ontsnappen, heet zoiets: Real Madrid naar derde finale op rij na zinderende pot voetbal tegen Bayern München Yari Pinnewaert & Glenn Van Snick

01 mei 2018

22u30 385 Real Madrid RMA RMA 2 einde 2 FCB FCB FC Bayern München Champions League Ontsnappen, heet zoiets. Bayern München tikte Real Madrid in een zinderende return in de halve finales van de Champions League bijwijlen helemaal tureluurs en knutselde de beste kansen in mekaar, maar kwam na 90 minuten spektakel niet verder dan een 2-2-gelijkspel. Niet voldoende, want in de heenmatch trokken de Madrilenen aan het langste eind: 1-2. Voor ‘De Koninklijke’ is het al de vierde finale op vijf jaar tijd, op 26 mei kijkt het Liverpool of AS Roma in de ogen.

Amper drie minuten tikte de klok in Bernabéu of de Duitse fans en de neutrale voetballiefhebbers werden op hun wenken bediend. Kimmich – alweer hij – vlamde van kortbij de 0-1 tegen de touwen. De start van een fantastische strijd. Geen tactisch steekspel, Zidane en Heynckes kozen enkel voor het open vizier. Vol op de aanval dus, net datgene waar Benzema – de Fransman kreeg eindelijk nog eens zijn kans – sluipschutter voor is geworden. Marcelo zwiepte enig fraai voor, de spits werkte keurig binnen. 1-1. Twee treffers na amper tien minuten, halve finales op het kampioenenbal waren ooit anders.

Het tempo verdween nooit, vooral met enkele prima kansen voor die ‘Rekordmeister’. Müller kreeg geen kracht achter z’n schot, James jaste onbegrijpelijk hoog over en Tolisso borstelde naast. “We zullen efficiënter moeten zijn als in onze thuiswedstrijd”, vertelde Heynckes voor de kraker. Zijn gebeden werden niet gehoord – al had hij ook reden tot klagen toen ref Cakir hands door de vingers zag.

Drama

Een kwartiertje pauze hadden de protagonisten na de intense strijd wel verdiend, al had één man klaarblijkelijk nog wat meer tijd nodig. Ulreich gleed weg en miskeek zich vervolgens compleet op een simpele terugspeelbal. Benzema treurde niet en legde z’n tweede van de avond kinderlijk eenvoudig in het lege mandje. Jezelf in de voet schieten, heet zoiets, maar van slag? Neen, dat was de Duitse kampioen niet. Een volgende aanvalsgolf diende zich aan: Lewandowski en Alba botsten op Navas.

Aan de overzijde vergat Ronaldo – net als in de Allianz Arena niet in zijn dagje – de pot helemaal op slot te gooien. De Portugees, met 152 stuks de veldspeler met de meeste optredens in het belangrijkste Europese bekertoernooi, trapte moederziel alleen over. Hij beklaagde het zich meteen. James, nog altijd eigendom van Real, schoof de 2-2 oververdiend tegen de touwen. Een uur ver waren we dan.

En de Duitsers bleven drukken, het middenveld van de thuisploeg werd bijwijlen helemaal overklast. Navas had eerst een nieuwe topreflex in huis op een schicht van Tolisso, even later dook hij een fraaie kopstoot van Müller uit de kortste hoek. De tijd tikte ongenadig weg in het nadeel van de roodhemden terwijl het kaarsje de laatste minuten ook stilaan begon uit te gaan. Een mirakel geschiedde niet meer. 2-2 dus. Een Spaanse ontsnapping, heet zoiets. De withemden staan in hun vierde CL-finale op vijf jaar tijd, op 26 mei kan het in Kiev zijn derde opeenvolgende trofee grijpen. Maar dan zal het toch beter moeten tegen Liverpool, toch?

Meer over Müller

Tolisso

Benzema

Liverpool

Navas

James

Heynckes

sport