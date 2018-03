Ontdekker van Messi over hoe hij Leo's contract afsloot op beruchte servet en hem voor het eerst zag spelen: "Abnormaal" Hans Op de Beeck

14 maart 2018

12u00

Bron: The Sun 11 Champions League Dertien jaar was Lionel Messi, toen een scout van FC Barcelona hem voor het eerst zag spelen. Zijn naam: Carles 'Charly' Rexach. En ondanks dat Leo er als klein en schriel mannetje heel aards uitzag, was zijn voetbal volgens Rexach toen al van een andere planeet. Het straffe verhaal achter de ontdekking van de allerbeste voetballer -ja toch?- ter wereld.

Vanavond wachten de Blues van Chelsea de dikwijls onmogelijke taak Messi af te stoppen. Hazard en co kunnen maar hopen dat Messi een offday heeft, al zijn die zelden wanneer de Argentijn in het shirt van Barça op trofeeënjacht is. Vier keer won hij al de Champions League, acht keer La Liga en vijf keer de Copa del Rey. En dan zijn er natuurlijk zijn vijf Gouden Ballen. Zijn 600 goals voor club en land. Zijn weeksalaris van 564.000 euro. De carrière van Messi laat zich vatten in getallen die veel hoger zijn dan het nummer tien op de achterkant van zijn shirt.

Maar de jongen die 17 jaar geleden zijn debuut maakte voor FC Barcelona bij de B-ploeg van de U14's, zocht en vond gewoon zijn eigen weg, stelt Rexach, nu 71, aan The Sun: "Al stond ik aanvankelijk wel paf toen ze me vertelden dat het jongetje dat ik daar zag spelen, amper twaalf jaar was." Er werd beslist om Messi over te vliegen naar Barcelona, waar de trainers en dokters met hun eigen ogen konden vaststellen hoe uitzonderlijk hij was. Al was het uiteindelijk Rexach die de knoop doorhakte. Gelukkig voor Barcelona kent hij voetbal. Net als Messi was hij van jongsaf verwoven met het unieke DNA van de club. Vanaf zijn elfde speelde Rexach voor elk elftal van de 'blaugrana', om uiteindelijk de rechterhand van Johan Cruijff te worden. Tot drie keer toe nam hij ook over als hoofdcoach.

Toen Messi zijn intrede maakte in La Masia, waren er sommige trainers die zich zorgen maakten dat Leo te klein was voor zijn leeftijd omwille van een medische aandoening en de kosten van een hormonenbehandeling te duur zouden zijn. Bovendien was het aantrekken van een niet-Europese tiener ook administratief een nachtmerrie. Zijn vader had uiteindelijk zelfs een job nodig in Spanje opdat zijn zoon zich kon inschrijven. De kleine Leo moest werkelijk uitzonderlijk zijn voor Barcelona om zich al die moeite te trotseren. Een kleine moeite, achteraf bekeken.

Om tot een definitieve beslissing te komen, organiseerde Barça een wedstrijdje met Messi waarin hij uitkwam tegen jongens die veel ouder en groter dan hem waren. Rexach: "Voetbal is een teamsport, nietwaar. Maar deze jongen kon het helemaal alleen. Hij nam de bal aan, begon te dribbelen en scoorde. Hij had een abnormale gave. Een geweldig instinct. Leo is geboren om voetbal te spelen. 'Deze jongen moéten we hebben', zei ik al snel. Hij is van een andere planeet. Eigenlijk is Leo nu nog altijd dezelfde. Je denkt dat hij te klein is voor het voetbal, maar eens je hem ziet spelen, verander je al snel van mening."

Waarna het beruchte verhaal met de papieren zakdoek plaatsvond. Het was de vader van Lionel, Jorge, die zijn geduld aan het verliezen was met de schier eindeloze papiermolen die Barcelona moest doorworstelen. Toen er nog altijd geen contract klaarlag, spraken Jorge en Rexach af voor lunch in de Pompeia tennisclub op Montjuic, de berg die uitkijkt over de stad en waar het Olympische Stadion gebouwd voor de Spelen van 1992 zich bevindt. Rexach: "Jorge was, begrijpelijk, wat kwaad. Hij zei me dat de moed in zijn schoenen was gezonken en hij aan vertrekken dacht. Ik gaf hem mijn woord dat we hem een contract zouden voorleggen en als bewijs vroeg ik aan de ober iets om te schrijven. Waarop die terugkwam met... een servet. Daarop schreef ik dat ik, als technisch directeur van FC Barcelona, me engageerde tot een verbintenis en ik zette er mijn handtekening onder."

De rest is voetbalgeschiedenis. Al waren de eerste jaren van Messi in Barcelona niet altijd rozengeur en maneschijn. Als dertienjarig jongetje was Leo extreem verlegen - hij leek soms zelfs doofstom. Ver weg van zijn familie en vrienden. Dagelijks kreeg hij een dikke naald groeihormoon in een been. Bovendien moest hij als buitenlander nog wachten om officieel voor Barcelona te kunnen spelen. "Wanneer mensen het verhaal van Messi horen, lijkt dat op een sprookje", stelt Rexach. "Maar hij heeft zwaar afgezien. Lijden dat hem sterker maakte. Voor mij zou het nu makkelijk zijn om te zeggen dat ik meteen zag dat Messi de beste voetballer ter wereld zou worden. Dat zeg ik echter niet. Ik wist toen alleen wel dat, mocht hij geen extreme pech kennen, hij zeker een speler voor het eerste elftal van Barcelona zou worden. Het voetbal dat Barça speelt is ook perfect voor hem. Messi heeft honger en komt in Camp Nou aan zijn trekken. Niet meer dan normaal dat die combinatie over de jaren heen geëxplodeerd is. Wanneer je Messi aan Barcelona toevoegt en Barcelona aan Messi, is dit het resultaat."

Het enige manco in de trofeeënkast van Messi: een wereldbeker met Argentinië, om zo ook op dat vlak vergeleken te kunnen worden met Pele en Maradona. "Een kampioenschap of Champions League zijn veel moeilijker om te winnen dan een Wereldbeker, waar dikwijls vooral veel geluk op een korte periode mee gemoeid is. Ik vind dat er soms te veel belang wordt gehecht aan die WK's. Maar voor Messi zou het winnen van het WK in Rusland deze zomer natuurlijk de absolute kers op de taart zijn."