Ons rapport: zowat heel defensief compartiment schiet tekort, al waren er ook drie lichtpuntjes Kjell Doms

27 november 2019

23u00 0

Coucke: 4

Zal die knal van Szoboszlai nog vaak zien opduiken in zijn slaap. Pijnlijke en cruciale misser. Behoedde Genk met een knappe save wel van een vroege achterstand.

Maehle: 5

Draafde als vanouds zijn rechterflank op en af. Prima wisselwerking met Ito en liet zich wel ringeloren bij de derde tegengoal.

Dewaest: 4

Opnieuw kapitein. Hield zich tot de invalbeurt van Haaland goed staande, kreeg nadien geen vat op de Noor. Zag een kopbal op de paal belanden.

Lucumi: 4

Wordt met zijn snelheid en gave linkervoet beschouwd als de echte patron van de Genkse defensie. Wij hadden er meer van verwacht, Jhon. Ging in de fout bij goals 3 en 4.

De Norre: 4

Botste op zijn limieten. Had de pech dat Paintsil zijn enige goede offensieve actie verprutste. Nergens te bespeuren bij de tweede Oostenrijkse goal van Minamino.

Cuesta: 6

De surprise du chef deed het prima op het middenveld. Zorgde voor stootkracht en smoorde een aantal gevaarlijk tegenstoten in de kiem. Bemoedigend.

Berge: 6

Rustpunt aan de bal. Voor rust sterk in de balrecuperatie. Moet in staat zijn dat niveau negentig minuten aan te houden en daar slaagde hij niet in.

Ito: 6

De Japanse batterijtjes zijn weer helemaal opgeladen sinds de komst van Wolf. Zéér bedrijvig voor rust. Al maakte hij op de belangrijke momenten net de verkeerde keuze.

Hrosovsky: 5

Leest het spel zeer goed. Was ook vaak aanspeelbaar met slimme loopacties, aan de bal net iets te slordig.

Paintsil: 5

Miste dé kans voor Racing Genk. De Ghanees heeft kwaliteiten om in de Pro League het verschil te maken, maar weegt te licht voor de Champions League.

Samatta: 5

Beleefde een lastige avond tegen Wöber en Onguéné. Kon in de slotfase zijn statistieken opsmukken met zijn derde treffer in de Champions League.

Onuachu: 5

Mocht een halfuur meedoen, kon amper voor gevaar zorgen.

Bongonda: 6

De vervanger van Paintsil lag met een knal aan de basis van de Genkse eerredder.

Hagi: -

Viel in de slotfase in voor Ito.