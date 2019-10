Ons rapport voor Club: volledig aanvallend compartiment flirt met de buis Tomas Taecke

22 oktober 2019

23u22 4

Simon Mignolet - 6

Hield Club na een kalme eerste helft na de rust met een voetveeg in de wedstrijd. Kende pech met zijn tussenkomst bij het tweede tegendoelpunt. Viel niets te verwijten.

Clinton Mata - 6

Verdedigde één helft ijzersterk en verloor nauwelijks een duel van Choupo-Moting. Was na de rust minder en leidde met een slordigheid het derde tegendoelpunt in.

Brandon Mechele - 6

Liet Icardi de 0-1 binnentikken, maar was verder lange tijd quasi foutloos. Totdat Mbappé inviel.

Simon Deli - 6

Heerste achterin in een uitstekende eerste helft. Legde veel risico in zijn spel, maar zonder erg. Ging na de rust samen met de ganse verdediging ten onder.

Eduard Sobol - 6

Stond in de beginfase te zwemmen in defensief opzicht. Droeg aanvallend zijn steentje bij. Heeft zijn basisplaats beet in dit systeem.

Mats Rits - 5

Moest even wennen in de beginfase, maar kwam vervolgens meer in de wedstrijd. Geen cadeau voor hem, dit PSG - stond er bij vlagen een beetje alleen voor op het middenveld.

Charles De Ketelaere - 6

De surprise van de chef. Niet onder de indruk, terwijl zijn droom werkelijkheid werd. Goed als doorgeefluik in de rol van Vormer. Profiteerde bijna van een slordigheid van Navas.

Hans Vanaken - 6

Speelde zijn wedstrijd als aanvoerder zonder uit te blinken. Slaagde er voor de rust niet in de openingen te vinden, maar liet Club bij vlagen wel vlot voetballen.

Krépin Diatta - 5

Begon nonchalant, herpakte zich nadien een beetje. Allesbehalve grootse wedstrijd van de Senegalees, die na de wissel van De Ketelaere als middenvelder werd uitgespeeld.

Percy Tau - 5

Viel te licht uit tegen de ervaren verdedigers van PSG. Was onzichtbaar in de eerste helft, nadien ietsje beter. Verre van zijn beste wedstrijd.

Dennis - 5

De zwakste man bij Club. Met vele mislukte acties een bron van ergernis voor het thuispubliek. Blijft ontzettend wisselvallig presteren.

INVALLERS:

David Okereke - 5

Viel in op de rechterflank toen het kalf reeds verdronken was. Mankeert duidelijk vertrouwen en ritme.

Löis Openda - 5

Werkte hard, maar kwam nauwelijks of niet aan de bal en speelde als invaller geen rol van betekenis.

Eder Balanta - Kwam te laat in voor een beoordeling