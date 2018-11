Ons rapport: een dikke 6 voor Club als ploeg, enkele 7's maar één speler gaf pas echt visitekaartje af in Duitsland Tomas Taecke

28 november 2018

23u08 0

Ethan Horvath - 6

Hield Club recht toen Pulisic alleen voor hem verscheen, maar liet de bal ook eens erg knullig uit zijn handen glippen. Kende al bij al een rustige avond.

Benoît Poulain - 7

Kreeg voor de pauze een goeie kopkans, maar timede verkeerd. Was verdedigend sterk, in balbezit iets minder. Eén van zijn betere matchen dit seizoen.

Brandon Mechele - 8

Bracht al vroeg redding na mistasten van Nakamba. Werd flink op de proef gesteld, maar bleef uitstekend overeind. Gaf zijn visitekaartje af in Duitsland.

Stefano Denswil - 6

Terug van weggeweest. Kreeg vroeg geel nadat hij zich liet aftroeven door Pulisic en liet zich nog een paar keer ringeloren. Speelde zijn wedstrijd zonder meer.

Clinton Mata - 6

Begon sterk, maar zakte wat weg. Vaak te slordig en nonchalant als rechtsachter in de viermansverdediging. Bracht aanvallend lange tijd niets bij, al was dat in het laatste halfuur iets beter.

Marvelous Nakamba - 6

Was in de eerste helft vaak onstuimig en had enkele keren balverlies in de gevarenzone. Had één goeie tussenkomst waarmee hij Guerreiro kort na rust het scoren belette. Nog niet de Nakamba van vorig seizoen.

Sofyan Amrabat - 7

De surprise van de chef. Verrassend in de basiself, verrassend goed op het veld. Was voor de rust samen met Dennis de beste man bij Club, na de pauze minder. Moet deze lijn kunnen doortrekken.

Hans Vanaken - 7

Had nauwelijks of geen balverlies. Altijd rustig en met overzicht. Niet beslissend deze keer, maar wel een prima wedstrijd.

Dennis - 7

Aarzelend in de zone van de waarheid, maar verder wel de beste Dennis. Ondernemend, beweeglijk en ook verdedigend goed na zijn lange afwezigheid.

Ruud Vormer - 6

Deed zijn werk op rechts. Had voor de rust enkele goeie kruisballen op Dennis. Ok zonder meer.

Wesley - 6

Was in het samenspel minder goed. Woog ook niet op de Duitse verdediging, maar werkte wel hard. Werd op het uur diep gestuurd door Vanaken, maar talmde te lang. Heeft het al beter gedaan.

Invaller Rits - 6

Begon verrassend op de bank en mocht een kwartier voor tijd invallen. Liet Club bij momenten vlotter voetballen.