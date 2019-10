Ons rapport: één Bruggeling verdient schitterende 9, niemand zakte door het ijs NP

01 oktober 2019

21u12 8 Champions League Het leek een historische avond te worden, maar Club Brugge moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een 2-2-gelijkspel tegen het grote Real Madrid. Toch een knap rapport voor blauw-zwart. Eén man verdiende een 9, geen enkele basisspeler ging met een score lager dan 7/10 naar huis.

Simon Mignolet: 8

Zeven miljoen euro? Een koopje! Heerlijke save op een nekslag van Varane, knappe reflex op een schot van Hazard. Kansloos bij de twee tegengoals.

Eduard Sobol: 7

Petje af. Stak Lucas Vázquez doodleuk in zijn achterzak, nadat-ie door de blessure van Ricca pas in laatste instantie in de ploeg was gekomen. Straf.

Simon Deli: 8

Complexloos. Alsof hij elke week in Bernabéu staat te verdedigen. Van niets of niemand onder de indruk. Liet zich in het slot wel aftroeven bij de 2-2.

Brandon Mechele: 7

Had het niet altijd simpel tegen Benzema – verbaast het? – , maar vond altijd wel een manier om de bal te ontfutselen. De bondscoach zag het graag.

Clinton Mata: 7

Mag (later) trots tegen familie en vrienden zeggen dat hij het rechtstreeks duel won van de recordaankoop aller tijden bij Real – onze Eden. Il faut le faire.

Mats Rits: 7

Kreeg op het eind een knuffel van Ballon d’Or Modric. Een beloning voor zijn goeie match. Waar is de tijd dat Rits nog op de positie van de Kroaat stond?

Hans Vanaken: 7

Nuttig, zonder echt op te vallen. Lag aan de basis van de 0-1. Moest na de pauze mee achter de bal lopen – veel te ver van het doel van Real.

Ruud Vormer: 7

Gooide zijn hele lichaam in de strijd. Blokte zo een pegel van Casemiro af, maar bekocht het finaal in al zijn enthousiasme met twee gele kaarten. Mist PSG.

Percy Tau: 7

Ongrijpbaar met zijn snelheid. Glipte meermaals weg in de rug van Ramos en co. Gaf zo een knappe assist. Miste na rust de nodige frisheid om te flitsen.

Krépin Diatta: 7

In de vorm van zijn leven. Maakt niet uit welk systeem Club speelt. Kilometervreter op zijn rechterflank. Haalt zijn neus niet op om mee te verdedigen.

Emmanuel Dennis: 9

Geniaal al strompelend. Verslikte zich in zijn controle (0-1) én nadien in z’n sprint (0-2) – ongezien. Mag naar de tattooshop na zijn goals. Eigen belofte.

Invallers

Loïs Openda (71’): 5

Verving Dennis. Voor welgeteld zestien minuten.

Dion Cools (87’): –

Kwam in de plaats van de ingevallen Openda. Geen beoordeling.

Siebe Schrijvers (90+2’): -

Loste op het einde Tau af. Vergat zich tot matchwinnaar te kronen.