Ondanks gedeeltelijke lockdown houdt UEFA vast aan Champions League in Lissabon GVS

26 juni 2020

16u25 0 Champions League De UEFA gaat vooralsnog ervan uit dat de Champions League volgens plan in Lissabon kan worden uitgespeeld. De hoofdstad van Portugal is weer in gedeeltelijke lockdown gegaan, nu het coronavirus is opgelaaid.

"Op dit moment is er geen aanleiding voor een plan B", liet de Europese voetbalunie in een verklaring weten. "Het spreekt echter voor zich dat we de situatie heel goed in de gaten houden en dagelijks de stand van zaken bekijken."

Inwoners van negentien wijken in Lissabon moeten verplicht binnenblijven vanwege een opleving van het coronavirus in de buitenwijken van de stad. De resterende wedstrijden in de Champions League worden in augustus gespeeld.