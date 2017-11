Onbevreesd Tottenham, met beresterke Jan, speelt Real op een hoopje Kristof Terreur

Bron: Eigen berichtgeving 4 Photo News Champions League De scalp van een grote op Wembley. Tottenham, in koninklijk wit, duwde Real Madrid in een crisis. Onbevreesd en met swagger speelden ze Real op een hoopje (3-1). Naar het voorbeeld van zijn meest beslissende speler, Dele Alli. Met behulp van een assistent die vergat te vlaggen en het lijf van Sergio Ramos maakte hij er twee. Het beste had het Engelse toptalent opgespaard voor zijn grootste moment. De Spurs verloren wel Alderweireld door blessure. In de andere wedstrijd in groep H bleef Dortmund tegen APOEL steken op 1-1.

Dele Alli heeft een verleden met Real Madrid. Bij zijn eerste basisplaats in het shirt van Tottenham, in de zomer van 2015 in een oefenmatch tegen Real Madrid, stormt Dele op Luka Modric af, speelt de bal zonder schroom tussen diens benen en accelereert weg. Het publiek in de Allianz Arena in München smult van het instinct van de straatboefje, op dat moment amper 19 en weggeplukt bij derdeklasser MK Dons. Dele: "Achteraf in de tunnel schudde Modric mijn hand en zei iets in de aard van: 'You, little bugger', 'Jij, smeerlapje'." Is hij ook. Het engeltje heeft iets geniepig, soms zelf gemeen. De eerste drie matchen van deze Champions Leaguecampagne miste hij door de schorsing voor zijn rode kaart tegen AA Gent, in het voorjaar na een aanslag op Brecht Dejaegere. Bij zijn terugkeer in de Champions League maakte hij er meteen twee. Bij de eerste vergat de assistent te vlagen voor buitenspel van Trippier, de aangever. Bij de tweede, na de pauze, week zijn schot af op het lijf van Sergio Ramos. Het zal hem worst wezen. Deze nemen ze hem niet meer af. Het topmoment uit zijn carrière, zelfs zonder die derde. Een kwartier voor tijd liet hij de kopkans voor de hattrick onbegrijpelijk liggen. Dele Alli verbeet zijn ontgoocheling in de netten. ’t Is een winnaar. Onbevangen en onbevreesd.

Photo News Vertonghen met Cristiano Ronaldo.

Brave. Het is het favoriete woord van Mauricio Pochettino, trainer van Tottenham. Dapper. Naar de leuze van de Spurs eigenlijk: durven is doen. Hij herhaalt het bijna dagelijks tegen zijn spelers: “Voetbal draait hoofdzakelijk rond attitude.” Die zat vanaf de eerste minuut goed. Met lef. Alles mooi in harmonie - een team. Sneller en agressiever dan de Spanjaarden. In alles beter eigenlijk. Real Madrid voetbalde traag en ongeïnspireerd. Niet als een supermacht. Achterin bij Tottenham voetbalde ‘Beresterke Jan’ met de borst vooruit. Overal zat hij tussen. Op het moment dat Toby Alerweireld achter de achterlijn de pijn verbeet, stopte Vertonghen met een wondermooie tackle Cristiano Ronaldo af. Op zijn dertigste speelt de Rode Duivel op zijn beste niveau ooit. Met de vorm is ook de durf toegenomen. Hij straalt zoveel vertrouwen uit. Naast hem blonken ook Eric Dier, rijtje achteruit na het uitvallen van Alderweireld, en Davinson Sánchez uit. Op die tien minuten na de 1-0 – Real in overdrive - en in het slot kwamen ze nooit in de problemen. Eriksen zorgde voor de 3-0, Cristiano Ronaldo milderde nog tot 3-1, maar na twee nederlagen op rij is het crisisspook binnengeslopen bij de uittredende Champions Leaguewinnaar. De mot zit erin. Acht punten achterstand op Barcelona in La Liga, de mindere van Spurs op het kampioenenbal in Group H.

Wembley van zijn kant beleefde een grote Europese avond. Olés rolden uit de tribune. Zinedine Zidane stond erbij en keek ernaar. In het vak naast hem glorieerde een Argentijn met zijn 'Brave New World'.

