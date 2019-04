Om het helemaal zuur te maken voor De Bruyne en co: twee cruciale scheidsrechterlijke beslissingen vielen verkeerd uit voor City Redactie

17 april 2019

Fase 1: goal Llorente goedgekeurd

Het spektakelstuk tussen Manchester City en Tottenham werd in minuut 73 beslist. De Spaanse invaller werkte een hoekschop dan voorbij City-doelman Ederson, maar heel wat mensen met een City-hart vinden ongetwijfeld dat de spits dat op onreglementaire wijze deed. Vooraleer de aanvaller de bal met zijn heup tegen de touwen verlengde, leek hij het leer even met zijn rechterelleboog te beroeren. De videoref zag dat ook en hij riep scheidsrechter Cüneyt Çakır naar het scherm. De Turk bestudeerde de fase, maar oordeelde dat er geen reden was om de treffer af te keuren.

Manchester City 4-3 Tottenham

Fernando Llorente (73') pic.twitter.com/QoIriSE6b7 Gunfighter(@ Jony_Gunman) link

Fase 2: goal Agüero afgekeurd

In de toegevoegde tijd deed Raheem Sterling het Etihad Stadium nog ontploffen, maar de VAR maakte al snel een einde aan het feestje. Sergio Agüero stond bij het begin van de fase enkele centimeters buitenspel volgens de videoref. Eriksen gaf de dramatische bal achteruit, maar het leer week ook nog af op een City-speler. De VAR en besliste dat dat volstond om de 5-3 af te laten keuren door Çakır, waardoor de ‘Citizens’ van de hemel naar de hel gingen.