Olympiakos onderuit bij Juventus, nipte zege voor Barça 23u41 0 AFP Silvio Proto moest zich twee keer gewonnen geven.

Olympiakos stond in groep D van de Champions League voor een aartsmoeilijke opdracht met de verplaatsing naar Juventus. Daarvoor rekenden de Grieken op Silvio Proto, Vadis Odjidja en Bjorn Engels. Van Guillaume Gillet was geen spoor in de selectie. Olympiakos verkocht zijn huid duur in Turijn, maar Proto moest zich toch twee keer gewonnen geven. Invaller Higuain en Mandzukic scoorden voor Juventus.



FC Barcelona had het niet makkelijk tegen een stug Sporting Lissabon en had een own-goal van Coates nodig om de drie punten binnen te halen. De Catalanen staan op kop van de groep met zes punten, Sporting en Juventus volgen met drie punten. Olympiakos is nog steeds puntenloos.