Olympiakos neemt stevige optie op Champions League-groepsfase na ruime zege tegen Krasnodar Redactie

21 augustus 2019

22u30 0 Olympiakos Piraeus OLY OLY 4 einde 0 KRA KRA FK Krasnodar

Ook vanavond werden nog drie duels gespeeld in de play-offronde van de Champions League. Olympiakos ontving Krasnodar en de Grieken staan al met een been in de groepsfase. Olympiakos haalde het immers met 4-0 van de Grieken, na goals van Miguel Angel Guerrero, Lazar Randjelovic (2x) en Daniel Podence. Volgende week staat de terugwedstrijd in Rusland op het programma, al lijkt Olympiakos nu al zeker van de miljoenen van het kampioenenbal. Nog vanavond won Dinamo Zagreb met 2-0 tegen Rosenborg en Young Boys speelde 2-2 gelijk tegen Rode Ster.

