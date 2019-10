Obscene banner van Origi in Genk zorgt voor rode wangen bij Liverpool: “Zeer beledigend en ongepast” KTH/TLB

23 oktober 2019

20u59 8

Nog voor de wedstrijd tussen Genk en Liverpool afgetrapt was, ontstond er al even ophef in de KRC Genk Arena. Een obscene banner waarop Rode Duivel en Liverpool-aanvaller Divock Origi afgebeeld staat (zie onder), had daar alles mee te maken. De Champions League-trofee en het hoofd van Origi werden gephotoshopt op een beeld dat al jaren de ronde doet op het internet.

Bij Liverpool zitten ze alleszins verveeld met de niet al te fraaie actie. “Deze banner is zeer beledigend en ongepast”, aldus een woordvoerder van Liverpool. “We gaan er alles aan doen om de mensen die verantwoordelijk zijn voor de banner te identificeren.”

Kijk HIER live naar de wedstrijd.