Nooit streek Belgisch team meer op in Europa: Club al zeker van 32,4 miljoen TTV/NP

29 november 2018

08u37 0

Nu Club Brugge mathematisch zeker is van de derde plaats, én knap een punt pakte op Dortmund, mag het al ruim 32 miljoen euro op de bankrekening bijschrijven. Het plaatsje in de 32ste finales van de Europa League levert 500.000 euro extra op. Club ving eerder 15,25 miljoen voor deelname aan de poulefase van de Champions League. Komt daarbij: ongeveer 4,5 miljoen aan tv-rechten, vijf keer 900.000 euro voor de vijf verzamelde punten en een extra premie die werd toegekend op basis van de UEFA-coëfficiënten. Club laat in die ranking zes clubs achter zich en krijgt daarvoor nog eens 7,7 miljoen. Nooit was de Champions League lucratiever voor een Belgische club. AA Gent, dat in 2015-2016 zelfs overwinterde in het kampioenenbal, moest zich tevreden stellen met net geen 28 miljoen euro.