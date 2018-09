Nooit meer Belgische basisspelers in de Champions League dan vorig seizoen, 'primus' was zelfs niet van de partij op het WK in Rusland TLB

17 september 2018

19u00

Bron: Gracenote 0 Champions League Nooit begonnen er meer verschillende Belgen aan een partij in de Champions League. Liefst 28 verschillende landgenoten verschenen vorig seizoen minstens één keer aan de aftrap van een wedstrijd op het kampioenenbal. Radja Nainggolan stond het vaakst (11 keer) van alle Belgen in de basis. Dit seizoen staan er 19 Belgen in buitenlandse loondienst op de A-lijst geregistreerd.

De voorbije vijf seizoenen, stond België steevast in de top 10 van landen die het hoogst aantal basisspelers in de Champions League hebben afgeleverd. Ook Spanje, Brazilië, Frankrijk, Argentinië, Duitsland, Portugal, Nederland en Engeland waren telkens van de partij. Zeven van die landen - enkel Engeland niet - deden vorig seizoen overigens beter dan België. Ons land kwam eerder maar één keer aan 28 basisspelers op het kampioenenbal, meer bepaald in het jaar 2005-2006. Slechts vijf landen (Brazilië, Spanje, Frankrijk, Italië en Nederland) deden toen beter.

Radja Nainggolan stond vorig seizoen in elf Champions League-matchen aan de aftrap bij zijn ex-club AS Roma. De middenvelder was daarmee de Belg die het vaakst aan een match begon op het kampioenenbal. 'Il Ninja' kreeg geen plaats in de Belgische kern voor het WK in Rusland, maar van de 23-koppige selectie van Roberto Martínez startten ook wel zestien namen vorig seizoen minstens één keer in de basis in de Champions League.

Elf spelers volgden overigens het 'voorbeeld' van Nainggolan: ze waren wel basisspeler in de Champions League, maar mochten niet mee naar het WK. Zes van die elf spelers hebben zelfs nog geen enkele cap achter hun naam staan. Het betreft vier doelmannen - waaronder Mile Svilar -, een verdediger (Bjorn Engels) en een middenvelder (Pieter Gerkens).

Tot slot nog een opvallende vaststelling: deze eeuw werden alle EK's en WK's gewonnen door landen die deel uitmaakten van de top vijf van landen met het hoogst aantal basisspelers in de Champions League. Ook Griekenland, dus. In het seizoen van hun Europese titel leverden de Grieken het vierde hoogste aantal basisspelers op het kampioenenbal. De voorbije zes seizoenen verdeelden Brazilië, Spanje, Duitsland en Frankrijk telkens de top vier-plaatsen onder elkaar.