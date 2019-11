Nieuwe domper voor Barcelona: Messi en co geraken in eigen huis niet voorbij Slavia Praag Redactie

05 november 2019

20u48 0 Barcelona BAR BAR 0 einde 0 SLA SLA Slavia Praag Champions League Wéér teleurstellend. Na de competitienederlaag tegen Levante van afgelopen weekend kon Barcelona ook vanavond in de Champions League niet overtuigen. Het geraakte in eigen huis niet voorbij Slavia Praag: 0-0. Barça had wel de betere kansen, maar toonde zich niet efficiënt genoeg.

Geen Luis Suárez bij Barcelona door een blessure. En dus werd er nóg meer gekeken naar Griezmann en vooral Messi om de doelpunten te maken in Camp Nou. De Fransman was onzichtbaar. De Argentijnse aanvoerder was wél aanwezig in de wedstrijd, maar hij wrong te veel kansen de nek om. Iets voorbij het halfuur toonde Messi zich een eerste keer. Na een knappe actie spatte zijn schot uiteen op de paal - brute pech. Slavia Praag bleef overeind met dank aan zijn doelman. Kolar pakte uit met enkele prima reddingen op pogingen van Piqué en opnieuw Messi. De bezoekers versierden zelf trouwens ook enkele kansen. Stanciu besloot naast, een doelpunt van Boril werd afgekeurd voor buitenspel.

Na de pauze kwam Barça goed uit de kleedkamer. Een vrijschop van Messi zoefde net over, Sergi Roberto stuitte op een alweer sterk keepende Kolar. Op het uur lukte het Barcelona wel om te scoren, maar de treffer van Vidal werd terecht afgevlagd voor buitenspel van Messi, die de assist gaf. Daarna viel Barcelona stil. Het kreeg nog welgeteld één open kans: Messi tikte een voorzet van Ansu Fati op Kolar - man van de match. Zo bleef het bij 0-0. Een nieuwe domper voor de ‘Blaugrana’ én coach Valverde, die nog meer onder vuur komt te liggen. Barça is na vanavond wel nog steeds leider in groep F met 8 op 12.

