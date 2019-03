Nieuwe comeback! Cristiano Ronaldo met hattrick de held van Juventus, Atlético uitgeschakeld in Champions League XC

12 maart 2019

22u52 103 Juventus JUV JUV 3 einde 0 ATL ATL Atlético Madrid Champions League Andermaal een sensationele ommekeer in de Champions League. Cristiano Ronaldo zette met een hattrick tegen Atlético de scheve situatie op z’n eentje recht: 3-0. Juventus stoot alsnog door naar de kwartfinales van het kampioenenbal, de Madrilenen zijn uitgeschakeld.

Juventus stond vooraf voor een loodzware opdracht (de heenwedstrijd in Madrid eindigde op 2-0): minstens twee keer scoren tegen Atlético, een ploeg die in zijn vijf vorige matchen geen enkele tegengoal slikte. Maar het geloof in een straffe ommekeer was er. “Get ready to comeback”, viel er de afgelopen dagen meermaals te lezen op de social media van Juve.

En dat geloof vertaalde zich op het veld. De thuisploeg pakte uit met een furieuze start. Zo werd een vroege goal van Chiellini afgekeurd, nadat Ronaldo een fout op Oblak beging. Een dikke ‘oef’ bij Atlético. Maar nog voor het halfuur stond de 1-0 wél op het bord. Ronaldo (wie anders?) troefde Juanfran af en kopte de openingstreffer voorbij een kansloze Oblak.

De Madrilenen hadden het niet onder de markt, maar kwamen op slag van rust toch eens dreigen. Koke schilderde het leer op de knikker van Morata, die laatste kon zijn poging niet kadreren. Zo doken beide teams met een 1-0-stand richting kleedkamers.

De Oude Dame bouwde na de pauze voort op die 1-0. En na enkele minuten in de tweede helft was de 2-0 een feit. Ronaldo (weer hij) scoorde met het hoofd, Oblak redde het leer net áchter zijn doellijn. Het Juventus Stadium danste van plezier.

Nadien even windstilte, tot de ingevallen Kean een reuzenkans in minuut 82 voorlangs trapte. Op naar verlengingen? Neen. Bernardeschi had een geweldige run in huis en ging na een lichte por neer in de zestien. Strafschop! Ronaldo nam z’n verantwoordelijkheid en joeg de 3-0 tegen de netten. Een sensationele hattrick van de Portugees. Juve mag naar de kwartfinales in de Champions League, Atlético is uitgeschakeld.