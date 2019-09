Nieuwe assist voor De Bruyne, die spotlights in Donetsk aan anderen laat KTH

18 september 2019

23u18

0 Shakhtar Donetsk SHA SHA 0 einde 3 MCI MCI Manchester City Champions League De eerste stap richting tweede ronde is gezet. Een matuur Man City rekende in Oekraïne af met Shakhtar. Routineklus met een assist voor Kevin De Bruyne.

Het hoeft niet altijd Kevin De Bruyne in een hoofdrol te zijn. De assistenteller staat, interland inbegrepen op negen stuks, maar de spotlights liet hij in Kharkiv aan anderen. Hoofdrollen tegen Shakthar waren weggelegd voor Riyad Mahrez, doelpuntenmaker en aangever, en Ilkay Gundogan, man van het schot op de paal dat de eerste inleidde en auteur van de tweede. De Bruyne, in een offensieve rol zwervend rond Jesus, had zijn aandeel in de opener. Met verdienstelijke pressing.

’t Is een van de redenen waarom Pep Guardiola hem zo hoog heeft zitten. De Bruyne is geen dribbelaar, maar wel een alleskunner. Alleen ontbraken scherpte en geluk in de zone van de waarheid. Enkele aarzelingen en een schot in het zijnet, mannetjes in de weg. Zijn gevaarlijke voorzetten – al eentje na 36 seconden – werden dit keer niet afgewerkt. De radar leek opnieuw niet perfect te staan afgesteld, maar dan toch. Net voor zijn vervanging, een kwartier voor tijd, zette De Bruyne toch een assist achter zijn naam. Messcherpe counter, routinepass in de loop van Jesus (0-3). Dat maakt zes beslissende passes in zes wedstrijden voor City, plus drie voor de nationale ploeg. De dubbele cijfers zijn half september al in zicht.

Man City controleerde. Volwassen partij na de onverwachte opdoffer vorig weekend in de Premier League tegen Norwich. Guardiola maakte zich nooit zorgen, maar is toch gerustgesteld. Achterin nam Fernandinho de honneurs waar. Bij afwezigheid van de langdurig geblesseerde Laporte en Stones. Noodoplossing, maar de Braziliaan heeft er al eerder gespeeld. Na een onbezonnen actie van doelman Ederson veegde hij de aansluitingstreffer voor de lijn weg. “Ik ga niet klagen over het gebrek aan opties achterin. Heeft geen zin. We moeten verder met de spelers die we hebben. Spirit en toewijding zullen dit probleem wel oplossen.”