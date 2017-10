Neymarfacts: 10 dingen die je (misschien) nog niet wist over Neymar 17u51 0 AFP Champions League Morgenavond is het zover: Anderlecht ontvangst het Franse PSG met al zijn sterren. De vedette bij uitstek is natuurlijk de Braziliaan Neymar. De aanvaller werd afgelopen de duurste speler ooit toen Barcelona verliet voor PSG voor 222 miljoen euro.

Trefzeker in de Champions League

De nog steeds maar 25-jarige Braziliaan speelde al 42 wedstrijden in Champions League. Daarin trof hij 23 keer raak, dat is meer dan één doelpunt om de twee wedstrijden, en gaf hij ook nog eens 22 assists. Neymar was dus rechtstreeks betrokken bij 45 doelpunten in zijn 42 duels in de CL.

Vlammende start bij PSG

Neymar begon goed aan zijn seizoen bij PSG. De aanvaller maakte 8 doelpunten en gaf 7 assists in 9 officiële wedstrijden. Daarin werd de Braziliaanse nummer tien bovendien geen enkele keer vervangen.

Nationale held

Ook bij de nationale ploeg van Brazilië zijn de statistieken van Neymar duizelingwekkend te noemen. In 81 interlands wist de Zuid-Amerikaanse dribbelkont al 52 keer te scoren.

Dure vogel

Barcelona betaalde in 2013 nog 88 miljoen (inclusief bonussen) aan het Braziliaanse Santos. In vier jaar tijd speelde hij 186 wedstrijden voor Barca, waarin hij 105 doelpunten maakte en voor 80 assists. Dat is dus bijna een half miljoen euro per match en meer dan 800.000 euro per doelpunt.

Garantie voor succes

PSG won dit seizoen elke wedstrijd waarin Neymar aan spelen toekwam. De Braziliaan miste nog maar één wedstrijd dit seizoen, de uitmatch tegen Montpellier. Dat was ook de enige wedstrijd waarin de Parijzenaren niet tot scoren kwamen en de enige wedstrijd die PSG dit seizoen niet kon winnen (0-0).

Familieman

Neymar is heel close met zijn familie. Zo heeft hij het gezicht van zijn zus, Rafaella Beckran, op zijn arm getatoeëerd. Zijn zus heeft dan weer de ogen van Neymar op haar arm staan.

Sponsors

Dat Neymar veel geld verdient, weet iedereen. Maar dat doet hij niet enkel door te voetballen. Ook een hoop sponsorcontracten leveren de Braziliaan heel wat op. In 2011 tekende hij bij sportmerk Nike een deal tot 2022. In totaal leveren die sponsorcontracten hem elk jaar naar schatting 20 miljoen euro op.

Neymar vs. Cavani

Toch is Neymar op dit moment niet de topschutter bij PSG. De Uruguayaan Edinson Cavani maakte 11 doelpunten in 11 wedstrijden met inzet.

Vriendjes met Mbappé

Neymars maatje voorin, Kylian Mbappé, die PSG in totaal zo'n 180 miljoen euro zal kosten, kent een 'minder succesvolle' start dan Neymar. De 18-jarige flankaanvaller maakte 'slechts' 3 doelpunten in 9 officiële wedstrijden. Tegen Celtic gaf Neymar de assist voor het doelpunt van Mbappé.

222 miljoen tot 2022

Afgelopen zomer ruilde Neymar het Spaanse FC Barcelona in voor Paris Saint-Germain. Op dat contract stond heel vaak het cijfer 2. De Braziliaan kwam over voor 222 miljoen euro en tekende tot juni 2022.