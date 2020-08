Neymar verdient in zijn eentje evenveel als de hele selectie van Atalanta, of waarom falen geen optie is voor de Braziliaan vanavond ODBS

12 augustus 2020

13u33

Bron: L'Équipe, La Gazetta dello Sport 2 Champions League PSG en Atalanta trappen vanavond de ‘Final Eight’ op gang in Lissabon. Op basis van de naakte cijfers en het gevoel, een clash tussen superrijk en hautain versus minder rijk en passie - zeker nadat Bergamo zo hard getroffen werd door Covid-19. In de media worden de messen nu al geslepen en is berekend dat Neymar (28) in zijn eentje evenveel verdient als de hele selectie van Atalanta samen.

Hoogspanning in de rangen van PSG vanavond. Als Atalanta voor de bijl gaat, speelt de Parijse trots pas voor het eerst onder het Qatarese bewind een halve finale van de Champions League. Veel druk op de schouders van Neymar, die op zijn beurt pas voor het eerst een CL-kwartfinale speelt met PSG. Bij een exit, zal het hoongelach bijzonder luid klinken. Of Neymar zich er iets van zal aantrekken, is nog maar de vraag. Maar met een opvallende statistiek rond het loon van de Braziliaan, wordt Atalanta nog wat meer in de rol van sympathieke underdog gestoken.

Zoals je dat voor menige confrontatie bij de absolute grootverdieners Messi en Ronaldo ook zou kunnen doen, leert een snelle rekensom immers dat PSG aan louter het salaris van Neymar evenveel kwijt is dan Atalanta-voorzitter Percassi aan zijn hele kern samen. Neymar heeft jaarlijks een basisloon van 36 miljoen euro. Daarvan ziet Neymar er netto dertig. Zonder prestatiegerichte bonussen. Met ook premies, RSZ en belastingen erbij, kost de Qatari Neymar een slordige 54 miljoen euro per jaar. Een cijfer dat door ‘Football Leaks’ openbaar is gemaakt, terwijl ook L’Équipe jaarlijks de salarissen van de topspelers in Frankrijk bekendmaakt (zie lijstje PSG hieronder). Meunier, nu bij Dortmund, streek er wekelijks 60.000 euro op.

Dat doet ook La Gazette dello Sport in Italië. Grootverdieners bij ‘La Dea’ zijn kapitein Alejandro ‘Papu’ Gomez, Duvan Zapata en Luis Muriel. Zij strijken jaarlijks 1,2 miljoen op, een som die met bonussen kan oplopen tot 1,8 miljoen. De hele kern van Atalanta klokt af op een bedrag tussen 33 en 36 miljoen euro per jaar. Neymars basisloon dus. Na Neymar komt Kylian Mbappé met 16 miljoen euro. De nummers drie en vier, respectievelijk Cavani en Thiago Silva, zien hun aflopende contract niet verlengd, maar voor die eerste heeft PSG met Icardi al een vervanger in huis gehaald. Zo komt PSG’s aanvallende tridente (Mbappé, Neymar en Icardi) samen uit op een jaarloon van 55 miljoen euro, dat van Atalanta (Zapata, Muriel en Gomez) op 5 miljoen euro. Timothy Castagne krijgt van Atalanta 550.000 euro per jaar.

Even frappant als pijnlijk: het monsterbedrag dat Qatar Sports Investments (QSi) sinds de overname in 2011 al in PSG heeft gestoken (de kaap van het miljard euro werd in 2018 genomen), heeft in Europa nauwelijks rendement. In acht jaar niet één keer verder dan de kwartfinales van het kampioenenbal. Na de komst van Neymar voor 220 miljoen euro in 2017, zelfs nog niet voorbij de achtste finales. Ondanks dubbels en ‘trebles’ in Frankrijk, eruit tegen Real Madrid in zijn eerste jaar, vorig seizoen (met een gekwetste Neymar in de tribunes) bleek zelfs een matig Manchester United te sterk.

In de Qatarese bestuurskamer van PSG, houden ze het hart dus vast vanavond. En echt gunstig staan de sterren niet. Di Maria is geschorst, Verratti is net als Kurzawa en Kehrer gekwetst en Mbappé, uitgevallen met een enkelblessure in de Franse bekerfinale op 24 juli, zou slechts kunnen invallen. Na de coronabreak slechts twee competitieve matchen in de benen, moeizaam gewonnen bekerfinales. Een 1-0 tegen Saint-Étienne in de Franse beker, na penalty’s tegen Lyon in de Ligabeker. Terwijl Atalanta onder andere op het veld van de latere kampioen Juventus (2-2) indruk maakte. Neymar kan er maar beter staan, vanavond. Of de kans op een publieke lynchpartij is groot.

