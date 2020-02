Neymar snoeihard voor PSG en medische staf. En dan was er nog dat geniepig elleboogje bij Axel Witsel YP

11u32 0 Champions League Het werd gisteravond niet bepaald het avondje van Neymar Junior. Akkoord, de Braziliaanse balvirtuoos zorgde wel voor dat altijd belangrijke uitdoelpunt voor PSG in Dortmund, toch liep er voor de rest meer fout dan goed. Na afloop spaarde hij de kritiek dan ook niet, vooral de medische staf van zijn team moest het ontgelden. En Neymar zelf kwam nog goed weg met geel toen hij de elleboog liet wapperen bij Axel Witsel.

Een ribblessure hield Neymar de vier wedstrijden voor de confrontatie met Dortmund aan de kant en de Braziliaan liet gisteravond na het 2-1-verlies duidelijk blijken dat dat niet zijn beslissing was. “Het was jammer genoeg niet mijn keuze om die wedstrijden niet te spelen. De club en medische staf hebben beslist om me aan de kant te houden en daar was ik niet blij mee”, aldus de lichtvoetige aanvaller, die zijn team afgelopen weekend zonder hem 4-4 gelijk zag spelen tegen godbetert Amiens. “We hebben veel gediscussieerd in de aanloop naar die match, want ik wou die absoluut spelen. De club besliste er echter anders over en dat was lastig”, besloot de Braziliaan.

Op vlak van voeding en rust moeten we doen wat een profvoetballer hoort te doen Een prikje van Meunier, na het verjaardagsfeestje van Neymar?

Een duidelijke prik naar zijn eigen ploeg en medische staf, al blikte Rode Duivel Thomas Meunier na afloop toch ook kritisch terug op de prestatie van zijn de Braziliaan en zijn andere ploegmaats. “We speelden al veel matchen, maar we moeten onze focus houden. Op vlak van voeding en rust moeten we doen wat een profvoetballer hoort te doen”, klonk het bij de flankspeler. Een subtiele verwijzing naar het verjaardagsfeestje dat Neymar begin februari organiseerde, waarop ook een pak PSG-spelers aanwezig was?

Ook Stephan Keygnaert, onze chef voetbal, zag gisteren een arrogant acterende Neymar Junior aan het werk. “Sinds hij dichter bij België is gaan spelen, weten we minder over hem. PSG-Amiens, Lille-PSG... - het zegt u en ons weinig. De Ligue 1 blijft onder de radar. Voetbalt Neymar er even arrogant als gisteravond? Geen wonder dat-ie zoveel voetballiefhebbers irriteert. Zou het kunnen dat hij daarom ook bij de refs niet in de bovenste schuif ligt? Als de heer Messi een kniestoot krijgt zoals Neymar er hier een kreeg van Emre Can, wordt ongetwijfeld geel getrokken. En terecht - iedereen leeft van de vedetten in het voetbal. Neymar is in de Champions League evenwel heel vaak het slachtoffer van voortdurend onbestrafte kleine, geniepige foutjes.”

Elleboog

En Neymar zelf beging ook geniepige foutjes, zo mocht ook Axel Witsel aan den lijve ondervinden. Toen de Dortmund-middenvelder ter hoogte van de middenlijn op de huid werd gezeten door zijn Braziliaanse belager, doken de twee finaal het gras in en in die val deed Neymar toch iets wat niet al te koosjer leek. Of maakte hij hier (zie de foto’s hieronder) geen bewuste beweging met de rechterelleboog? In elk geval kreeg hij van scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz wel een geel karton onder de neus gestopt. Axel Witsel, die rond nieuwjaar nog aan het gelaat moest geopereerd worden na een val thuis, liep gelukkig geen schade op.