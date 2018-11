Neymar & PSG woest op ref Kuipers: “Hij riep dingen die niet door de beugel konden. Het was respectloos” YP

07 november 2018

13u40

Björn Kuipers was de gebeten hond na afloop van het duel tussen PSG en Napoli in groep C van de Champions League. De Nederlandse scheidsrechter kon op weinig sympathie van PSG rekenen. De wedstrijd eindigde op 1-1.

“De scheidsrechter heeft dingen geroepen die niet door de beugel konden”, zei een gefrustreerde Neymar na afloop van de wedstrijd. “Het was respectloos. Ik wil zijn woorden niet herhalen, maar iemand hogerop zou er iets aan moeten doen. Hij kan niet zo respectloos zijn als hij tegen mij was. Men vraagt ons om respect te hebben voor de arbitrage. Dan mogen zij ook respect hebben voor ons.” Het was niet de eerste keer dat Neymar het aan de stok kreeg met Kuipers. Op het WK afgelopen zomer, in de wedstrijd tegen Costa Rica, kreeg de balvirtuoos geel nadat hem na tussenkomst van de VAR een penalty werd ontzegd.

Ook PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi was allesbehalve tevreden met Kuipers. “We verliezen hier twee punten door fouten van de scheidsrechter”, aldus de Qatarees. “Ik heb de beelden gezien. Net voor het doelpunt van Napoli is er sprake van buitenspel. Ook hadden we een penalty moeten krijgen voor de fout op Juan (Bernat). Als we die penalty krijgen is het 2-0 in plaats van 1-1. Maar we moeten dit accepteren.”

De voorzitter pleitte onder meer voor het introduceren van de VAR in de Champions League. Ook Gianluigi Buffon was het daarmee eens. “Met de videoscheidsrechter zijn dit soort fouten onmogelijk.”

Thilo Kehrer wilde niet alles op Kuipers steken, maar had toch het gevoel dat de Nederlander in het nadeel van de Parijzenaren floot. “Het is lastig om te zeggen of de scheidsrechter het verloop van de wedstrijd heeft veranderd, maar het is duidelijk dat de scheidsrechter op sommige momenten in ons voordeel had kunnen fluiten. We moeten de beslissingen helaas respecteren, maar het is lastig”, besloot de verdediger.