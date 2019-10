Neymar out voor CL-duel tegen Club, Mbappé kan volgende week wel fit naar Brugge afzakken DMM

14 oktober 2019

18u01 0 Champions League ‘Goed’ nieuws voor Club Brugge. Neymar is vier weken out. De vedette van PSG liep afgelopen weekend tijdens interlandvoetbal met Brazilië een blessure op in de partij tegen Nigeria (1-1). Kylian Mbappé zou volgende week wel fit naar Brugge kunnen afzakken.

Volgens l’Équipe gaat het om een spierscheur. Neymar zou een tweedegraads scheurtje hebben in zijn dijspier en daardoor vier weken out zijn. Alles zal daarbij afhangen van hoe de blessure evolueert. De Braziliaan blesseerde zich al na acht minuten in de match tegen Nigaria. Vandaag werd zijn kwetsuur onderzocht in Parijs. Intussen heeft ook PSG het nieuws bevestigd. Over acht dagen wordt een nieuwe scan van Neymars dij genomen ter evaluatie.

De dribbelaar zal er over een dikke week (22 oktober) dus zeker niet bij zijn op het veld in de Champions League-match tegen Club Brugge. Mogelijk komt ook de return in het Parc des Princes op 6 november in het gedrang. Van die andere vedette kwam wel goed nieuws: Kylian Mbappé is weer fit.