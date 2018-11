Neymar opnieuw tussen gewoonweg geniaal en geweldig irritant, tot frustratie van Klopp: “Alsof Liverpool vanavond een bende slagers was” Hans Op de Beeck

29 november 2018

11u55 2 Champions League Ici, ce n’est pas fini . PSG leeft dan toch nog op het kampioenenbal dankzij 2-1-winst tegen Liverpool. Met dank aan Neymar, die dolde maar ook weer rolde. Tot frustratie van Jürgen Klopp. Hij viseerde na afloop de Braziliaan. “Slim van hem, maar sportief? Alles behalve.”

Op basis van pure klasse, mag Neymar zijn voet zetten naast Messi en Ronaldo. De versnelling en combinatie met Mbappé, waarna hij de 2-0 maakte en zo met 31 goals de Braziliaan is met de meeste CL-goals achter de naam, deed de monden van de Parijse beau monde openvallen.

Look at the Link-up between Neymar & Mbappé. Unreal movement and great finish from Neymar. World class.pic.twitter.com/Fw5SAPxApv Hamza(@ Ronaldoversesx) link

Met meer dan één geniale baltoets, zoals de tik waarmee hij zijn bewaker Henderson in het bos stuurde (verkozen tot Uefa’s ‘Skill of the Day’, zie video hieronder), wakkerde hij het vuur in het Prinsenpark aan. Of in blessuretijd met het ultieme technisch hoogstandje, waarbij hij de bal over het hoofd van Shaqiri wipte, maar ook de ultieme vernedering voor de tegenstander. De Parijse decibelmeter met een ruk nog wat de hoogte in. (lees hieronder verder)

✨ Henderson has Neymar where he wants him. Until this... 🤩



Skill of the Day: @neymarjr 👌#UCL @Mastercard pic.twitter.com/PgG0E40OUn UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

What’s more outrageous: That Neymar rainbowed Shaqiri in a Champions League match or that Shaqiri didn’t fight him right there for it? pic.twitter.com/D0lMoVVt1s Ryan Rosenblatt(@ RyanRosenblatt) link

Het zat Klopp niet lekker. Logisch natuurlijk: de Champions League-finalist van vorig jaar speelt straks tegen Napoli een alles of niets-partij. Alleen winst met 1-0 of, wanneer de Italianen scoren, een zege met twee goals verschil, volstaat voor Reds om zich te plaatsen voor de achtste finale. ‘Kloppo’ deed gisteravond al een eerste oproep richting Anfield om er een gekkenhuis van te maken. Dries Mertens is gewaarschuwd. Maar Klopp haalde in Parijs ook hard uit naar Neymar en co. Al was dat toch vooral naar de Braziliaan. “Na de pauze waren er wel 50.000 onderbrekingen. Dat was niet cool”, vond Klopp.

never have I seen refereeing soo poorly!!! ball doesn't even go out of play... then Neymar falls over and gets a foul?! COMICAL pic.twitter.com/7kgBd3Jk1w Rob - Homeles Penguin(@ HomelesPenguin) link

“In Engeland hebben we tot twee keer toe al de fair play gewonnen, maar vanavond leek het alsof Liverpool een bende slagers was (ze kregen 6 gele kaarten, nvdr). Bij het minste contact gingen ze neer alsof ze verschrikkelijk zwaar werden aangepakt. Dan waren ze plots dood, om vervolgens weer recht te staan. In Duitsland krijg je daar geel voor en is dat tegen alle regels van de sportiviteit. Je kan natuurlijk ook zeggen dat het slim gespeeld is van hen... van Neymar vooral.”

” Ach, iedereen doet het op zijn manier natuurlijk, zeker in matchen van zo’n belang. Maar het maakte ons agressief, negatief agressief. Heel moeilijk om in die omstandigheden een achterstand op te halen. Kijk, ik zeg niet dat PSG onverdiend gewonnen heeft. De cijfers staan er: 2-1. En ik verwacht ook geen hulp van de scheidsrechter. Maar dat zijn toch dingen die er moeten uitgehaald worden... (zichtbaar geïrriteerd) Nu zal het natuurlijk een verhaal morgen in de media zijn dat Klopp een slechte verliezer is. Want zo’n uitspraken van mij gaan weer een leven op zich leiden. Maar ik moet het toch zeggen? Wat haat ik dit deel van mijn job.”

“Gelukkig hebben we op 11 december een finale. Dan moet het voetbal weer centraal staan.” Om zich tot de camera’s te richten. “Anfield, zet je schrap voor Liverpool - Napoli.”

