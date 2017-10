Neymar niet de eerste klasbak in het Astridpark Kjell Doms

19u00 0 rv Champions League Neymar, Mbappé, Dani Alves, Cavani. U weet morgenavond niet naar welke superster eerst te kijken. Toch zijn deze balvirtuozen niet de eerste vedetten die een bezoekje brengen aan het Astridpark. Een overzicht van de toppers die het sterrenensemble van PSG voorgingen.

Gheorghe Popescu (PSV)

Op weg naar het eerste kampioenenbal moest Anderlecht in 1992 voorbij PSV in de tweede kwalificatieronde. Anderlecht behaalde een 0-0 gelijkspel in Eindhoven en won twee weken later in eigen huis met 2-0. Romario was er niet bij in de return, maar achterin stond ook wel een echte klepper, de Roemeen Gheorghe Popescu. Toegegeven, minder sexy dan Neymar en co, maar wel een echte ster op dat moment. Na PSV trok de centrale verdediger naar Tottenham en Barcelona. Ook op het WK in 1994 was hij één van de uitblinkers bij Roemenië dat doordrong tot de kwartfinale.

Twitter OldFootballPictures Popescu (l) in duel met Dennis Bergkamp.

Mancini en Vialli (Sampdoria)

In de groepsfase van de Champions League werd Anderlecht datzelfde seizoen ingedeeld in een poule met onder meer Sampdoria. Bij 'Samp' liep op dat moment een gouden spitsenduo rond: Vialli - Mancini. Sampdoria drong dat jaar tot in de finale, maar ging in het Astridpark wel onderuit met 3-2. Vialli scoorde twee keer, Anderlecht won nog dankzij een 'doublette' van Nilis en een doelpunt van Degryse.

photo_news Roberto Mancini en Gianluca Vialli in een niet zo ver verleden.

Franco Baresi (AC Milan)

Op de eerste speeldag van de poulefase in de Champions League van het seizoen 1993-1994 komt het sterrenensemble van AC Milan naar Brussel. De partij in de sneeuw eindigt op 0-0. Een frustrerende avond voor de Rossoneri met onder meer Franco Baresi en Paolo Maldini in de ploeg. Ook in de return houdt Anderlecht Milan in bedwang, opnieuw 0-0. Milan mag op het einde van dat seizoen de cup met de grote oren in de lucht steken na een overtuigende zege tegen Barcelona in de finale, 4-0.

photo_news Franco Baresi speelde z'n hele carrière voor AC Milan.

David Beckham (Manchester United)

Op 24 oktober 2001 stuntte Anderlecht in eigen huis tegen Manchester United. Tomasz Radsinski vloerde de sterren van de 'Mancunians' met twee goals. David Beckham was de grote ster in de ploeg van Sir Alex Ferguson. Het was de periode dat United de Premier League van begin tot einde domineerde, tussen 1993 en 2001 werden ze zeven keer op rij Engels landskampioen. Dankzij die indrukwekkende zege werd Anderlecht dat jaar zelfs groepswinnaar. United sneuvelde in de kwartfinale tegen Bayern München.

photo_news Beckham (l) en Didier Dheedene strijden om het leer.

Roberto Carlos (Real Madrid)

In de tweede ronde van de Champions League kreeg Anderlecht opnieuw een sterrenelftal over de vloer. De Galacticos van Real Madrid. De Madrilenen waren op dat moment al geplaatst en stelden een B-elftal op. Maar ook daartussen stond schoon volk of wat dacht u van Roberto Carlos, met zijn offensieve intenties de grondlegger van de 'moderne back'. Roberto Carlos stond ook bekend om zijn geweldige vrijschoppen. Hij won met Real vier landstitels en pakte ook drie keer de Champions League. In 2002 werd hij wereldkampioen met Brazilië.

photo_news Aruna Dindane is Roberto Carlos (r) te snel af.

Francesco Totti (AS Roma)

Een jaar later rolde Anderlecht de rode loper uit voor AS Roma, onder leiding van Francesco Totti. 'Il capitano' stond toen nog aan het begin van zijn indrukwekkende carrière, maar had het die avond niet onder de markt tegen het duo Vanderhaeghe - Hasi. Anderlecht bleef overeind en pakte een punt na een scoreloos gelijkspel.

photo_news Totti in een pittig duel met Yves Vanderhaeghe.

Juninho (Lyon) en Ballack (Bayern München)

Zowel Bayern München als Olympique Lyon zakten in 2003 af naar Brussel. En geen van beide Europese toppers wist de volle buit te pakken tegen Anderlecht. Bayern München met Michael Ballack als spilfiguur op het Duitse middenveld pakte een punt. Lyon, met vrijschopspecialist Juninho Pernambucano als smaakmaker, ging zelfs onderuit. Hannu Tihinen zorgde voor de 1-0.

photo_news Ballack (l) probeert Pär Zetterberg te stoppen.

Adriano (Inter Milaan)

Kansloos onderuit. Anderlecht had zich in 2004 heel wat voorgesteld van de komst van Inter Milaan, maar het draaide anders uit. Met Adriano in de spits bij Inter kreeg Anderlecht geen poot aan de grond, 0-3 net voor het uur. In de slotfase milderde Walter Baseggio tot 1-3. Adriano pakte in zijn carrière vier titels met Inter.

photo_news Adriano (r) houdt Vincent Kompany af.

Xabi Alonso (Liverpool) en Hernan Crespo (Chelsea)

In een poule met Chelsea en Liverpool was Anderlecht in 2005 bij voorbaat kansloos. Nadat ze op speeldag één ook nog eens met 0-1 verloren van Betis Sevilla mochten de Brusselaars al helemaal een kruis maken over de Champions League. Sterren kijken was het enige wat nog restte. Didier Drogba bleef negentig minuten op de bank bij Chelsea, maar met onder meer Frank Lampard en Hernan Crespo stond er genoeg talent op het veld. Liverpool werd dan weer aangestuurd door Xabi Alonso. De Spanjaard werd in zijn carrière twee keer Europees kampioen en één keer wereldkampioen.

photo_news Hannu Tihinen haalt alles uit de kast om Crespo de doorgang te beletten.

Kaka (AC Milan)

Braziliaan. Middenvelder. Man met fluwelen baltoets. Over wie anders dan Ricardo Kaká kunnen we het hebben. Op 17 oktober 2006 streek hij met AC Milan neer in het Vanden Stockstadion. Anderlecht weerde zich kranig tegen een Milan met verder ook nog Nesta, Seedorf en Pirlo in de ploeg, maar kon niet stunten. Een goaltje op het uur van Kaká volstond voor een Milanese overwinning.

photo_news Kaka (r) wil Lucas Biglia in de wind zetten.

Zlatan Ibrahimovic (PSG)

Tot op vandaag de strafste individuele prestatie ooit in het Vanden Stockstadion. De 0-5 voor PSG met een weergaloze Zlatan Ibrahimovic in de hoofdrol. Vier goals waaronder een sublieme hattrick in de eerste helft. Op dat moment de grootste uitzege ooit voor de Parijzenaars. Intussen konden ze die 0-5 nog tweemaal evenaren. In 2015 op bezoek bij Malmö en op speeldag 1 van deze campagne in Glasgow tegen Celtic.

photo_news Ibrahimovic kreeg applaus van de Anderlecht-supporters.