Neymar en PSG boeken cruciale zege in clash tegen Liverpool, finalist van vorig jaar flirt met exit

28 november 2018

22u56 1 Paris Saint-Germain PSG PSG 2 einde 1 LIV LIV Liverpool Champions League Liverpool, verliezend finalist vorig jaar, flirt met een vroegtijdige exit in de Champions League. In een kolkend Parc des Princes gingen de Reds van Jürgen Klopp vanavond met 2-1 ten onder. Liverpool moét op de slotspeeldag met twee goals verschil winnen van Napoli om alsnog een plaats bij de laatste zestien te bemachtigen.

PSG-Liverpool. Op papier een affiche om van te likkebaarden. Op Anfield wonnen de Reds na een dol slot (3-2). PSG moest het vanavond overigens zonder Thomas Meunier bewerkstelligen – zijn grootvader overleed op 82-jarige leeftijd. De Parijzenaars, die na een magere vijf op twaalf maar best de drie punten thuis hielden, startten furieus. De 2-0-tussenstand na 37 minuten was dan ook een juiste weergave van het spelbeeld. Goals van Bernat en Neymar. Die laatste had de dubbele voorsprong maar voor het binnenleggen na een vlijmscherpe counter. Liverpool gaf niet thuis, maar sloeg op slag van rust toe. Milner milderde vanop de stip: 2-1.

Dan had de tweede periode minder in petto. Te veel slordigheden, te weinig goed voetbal. Aan technisch vernuft nochtans geen gebrek tussen de lijnen. Alisson behoedde zijn team twintig minuten voor affluiten van de definitieve doodsteek op een kopbal van Marquinhos. Aan de overzijde moest Buffon nauwelijks werk opknappen. Ook een slotoffensief leverde niets op. Zo moet Liverpool vol aan de bak op de slotspeeldag, anders volgt een vroegtijdige uitschakeling op het hoogste Europese toneel.

