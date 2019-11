Net geen stunt: meer dan verdienstelijk Genk nipt onderuit op Anfield Road, Europese exit wenkt YP

05 november 2019

22u47 8 Liverpool LIV LIV 2 einde 1 GNK GNK KRC Genk Champions League Het bestuur wou een antwoord, het bestuur kreeg er één. Racing Genk verloor dan wel nipt met 2-1 op het veld van het veel sterkere Liverpool en is door het gelijkspel van Salzburg bij Napoli zo goed als Europees uitgeschakeld, toch kunnen Felice Mazzu en zijn mannen terugblikken op een meer dan behoorlijke prestatie.

Vanavond was het Bonfire Night, een traditie waarbij overal in Engeland vuurwerk wordt afgestoken. En dat was ook in Liverpool niet anders – ook op het veld. Ondanks de versterkte defensie met Cuesta, Lucumi en Dewaest die Mazzu had neergepoot, stond het na nog geen kwartier alweer 1-0. Milner zette voor, Dewaest kreeg de bal ongelukkig tegen het lichaam en Wijnaldum prikte handig binnen. Nadien probeerde Genk het blok zo compact mogelijk te houden, maar eens dit Liverpool versnelt, zijn er weinigen die kunnen volgen. Coucke redde een schot van Keita, de pogingen van Origi en Salah misten doel. Genk kwam er eigenlijk amper aan te pas, tot de Limburgers met de rust in zicht een hoekschop kregen: Heynen zwiepte knap voor, Samatta kopte in de eerste zone al even knap raak. De 16de Europese goal al van de Tanziaan voor Genk - enkel Jelle Vossen (18) deed ooit beter. 1-1 was meteen ook de gevleide ruststand.

Bij Liverpool waren én Sadio Mané én Roberto Firmino trouwens op de bank begonnen, maar nog voor Jurgen Klopp zijn grote kanonnen moest bovenhalen stonden de Reds alweer op voorsprong. Salah bediende handig Oxlade-Chamberlain en die vloerde Coucke al voor de derde keer deze campagne. Voor de rest voltrok zich eenzelfde spelbeeld als in de eerste helft, al begon Genk naarmate het eindsignaal naderde wel te gaan geloven dat er – ondanks de dominantie van de thuisploeg – iets inzat. Heynen, misschien wel de beste Genkenaar, schoot de beste kans nog binnen het bereik van Alisson Becker. Omdat Salzburg, de rechtstreekse concurrent van Genk voor die derde plaats, een punt pakte bij Napoli, is de Europese exit voor de Genkenaars wel nabij. Genk blijft steken op één punt, Salzburg heeft er vier en gezien de heenmatch tussen die twee teams op 6-2 eindigde, hebben Mazzu & co een mirakel nodig. Liverpool (negen punten) en Napoli (acht punten) strijden om de groepswinst.