Net de Braziliaan die PSG liet gaan om plaats te maken voor échte sterren, trapt Spurs in finale kampioenenbal

09 mei 2019

15u27 2 Champions League Zijn tranen na de sensatiematch spraken boekdelen. Lucas Moura trapte op z’n eentje Tottenham naar een allereerste Champions Leaguefinale. En zeggen dat de Braziliaan moest opkrassen bij PSG zodat Neymar de Beker met de Grote Oren naar de Franse hoofdstad kon halen. Ook de huidige coach van aartsrivaal Arsenal heeft trouwens boter op het hoofd.

Glenn, Are you ok...are you ok ❤😂 #Spurs #UCL #NoFilterUCL pic.twitter.com/28ue4xkECY Rio Ferdinand(@ rioferdy5) link

Niet Dele Alli, niet Son en ook niet Christian Eriksen kroonde zich tot de grote Tottenham-held. Wél Lucas Moura. De 26-jarige Braziliaan is niet de grootste naam van de Spurs, maar schoot hen wel naar een allereerste Champions Leaguefinale. Hij wakkerde de hoop aan in minuut 56, trok de bordjes drie minuten later in evenwicht en zorgde in de slotseconden voor het Londense summum. En dat drie keer met zijn mindere linkervoet. Bij het herbekijken van de beelden hield de Ajax-killer het dan ook niet droog. “Het is onmogelijk om nu uit te leggen welke emoties ik voel. Er zijn geen woorden voor. Voetbal is ongelofelijk. Alleen deze sport kan je dit geven.”

É IMPOSSÍVEL VOCÊ NÃO SE EMOCIONAR! @LucasMoura7 assistindo à narração do @jorgeiggor após a classificação HISTÓRICA do @SpursOfficial para a final da @ChampionsLeague é para QUEBRAR O TWITTER! 🎙️: @ArthurQuezada #CasaDaChampions pic.twitter.com/uHGXyqQZaO Esporte Interativo(@ Esp_Interativo) link

Broer Neymar

Na een passage van vijf jaar met vier landstitels bij PSG, streek Moura in januari van vorig jaar neer in de Engelse hoofdstad. De wijze waarop die transfer tot stand kwam, zorgt na gisteravond voor extra peper en zout. Bij de Parijse club werd Moura immers naar de uitgang geduwd, in missie-Champions League was er enkel nog plaats voor échte sterren. Moura hoorde daar niet bij, diens landgenoot Neymar wel. De man van 222 miljoen werd naar de lichtstad gehaald om de Beker met de Grote Oren binnen te rijven. Moura zocht dan maar andere oorden op. “Ik vind het jammer dat ik PSG en Neymar moet verlaten. Ik hou van het leven hier. En Neymar is als een broer voor mij, wij hebben een zeer goeie relatie. Maar nu leg ik de volle focus op een nieuwe uitdaging in de beste competitie ter wereld. En eerlijk. Tottenham is beter gestructureerd dan PSG. Ik denk dat we op een dag de Champions League winnen.”

Woorden die nu als een vuurtje rondgaan. Het miljoenenensemble van PSG werd dit seizoen in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door een Manchester United op de dool. Moura mag daarentegen op 1 juni bikkelen om de allergrootste prijs in clubverband. Gisteravond stuurde Neymar wel nog een knappe boodschap richting naar. “Erg blij voor jou, mijn broer, dit verdien je”, klonk het in een van zijn verhalen op Instagram.

Neymar parabenizando o Lucas Moura no Instagram. Lembrando que o Neymar criticou o Nasser Al-Khelaifi (dono do PSG) quando eles venderam o Lucas ao Tottenham. pic.twitter.com/Qjom5D89pv Gênio, Neymar Jr.(@ GenioNeymarjr) link

Ook toenmalig PSG-coach Unai Emery speelde trouwens een rol in de uitzwaai van Moura. In zijn laatste seizoenshelft vergaarde de man uit São Paulo amper 72 minuten. Emery was niet overtuigd en drong er bij de steenrijke eigenaars zelfs op aan om Moura te laten gaan. “De laatste zeven maanden was de zwaarste periode uit mijn leven”, vertelde Moura bij zijn transfer naar de Spurs. “Ik hoorde zelfs niet bij de selectie. Maar ik geloof in mijn talent en mijn kwaliteiten en zal dat nu aan Emery laten zien.” De Spaanse coach werd een half seizoen later aan de Parijse deur gezet wegens tegenvallende resultaten en vreemde tactische beslissingen. Nu heeft de oefenmeester Arsenal onder zijn hoede, ofwel: de grote rivaal van Tottenham....

Op Twitter lachen heel wat Tottenham-fans dan ook in hun vuistje, terwijl de Arsenal-fans niet bepaald mals zijn voor hun coach. “Emery heeft bloed aan z’n handen” en “Moura aan Tottenham verkopen zodat die hen naar de CL-finale kan leiden: Emery deed het gewoon!”, zijn enkele van de vele reacties op sociale media.

Thank you for Lucas Moura, Unai Emery 💙 Marcus Goode(@ Whats_Goode_) link

Unai Emery has blood on his hands for selling Moura to spurs whilst he was at PSG Eamonn(@ ec_2991) link

Unai Emery judged Lucas Moura not good enough 👍😂 TAS🔵⚪️(@ coys100) link

Tien op tien

Gisteravond dus zoete wraak van Moura, die z’n bravourestuk beloond zag door het Franse L’Equipe. Hij is de tiende speler die een perfect rapport kreeg van de sportkrant. Lionel Messi (2010 en 2012) is de enige die tweemaal een 10 op 10 kreeg. Franck Sauzée (1988), Bruno Martini (1988), Oleg Salenko (1994), Lars Windfeld (1997), Robert Lewandowski (2013), Carlos Eduardo (2014), Neymar (2018) en onlangs nog Ajax-balvirtuoos Dušan Tadić zijn de anderen in het illustere rijtje.

Geen onlogische score, Moura is immers de vijfde speler die een hattrick lukt in een halve finale van het kampioenenbal. Eerder gingen Alessandro Del Piero, Ivica Olic, Robert Lewandowski en Cristiano Ronaldo hem voor. Moura is dus ook de eerste Braziliaan die een drieklapper scoort in de halve eindstrijd. Niet mis, wetende dat onder andere Romario, Ronaldo, Ronaldinho en Rivaldo de concurrenten waren.

Lucas Moura has now scored more Champions League semi-final hat-tricks (1) than Lionel Messi (0).



And he scored all three goals with his left foot. 🤪 pic.twitter.com/weHcvJxOvy Squawka Football(@ Squawka) link