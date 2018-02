Negen goals in negen CL-matchen: Kane luidt remonte in tegen Juventus, Spurs behalen prima uitgangspositie Manu Henry

13 februari 2018

22u35 16 Champions League Zijn negende in evenveel Champions League-optredens. Harry Kane is en blijft dé spits van het moment. De aanvaller was vanavond andermaal trefzeker voor Tottenham in de heenmatch van de achtste finales van de Champions League. Deze keer moesten Buffon en Juventus - die een 2-0-voorsprong uit handen gaven - eraan geloven. Ondanks een tweeklapper van Higuain legde Eriksen twintig minuten voor tijd de 2-2-eindstand vast.

Harry Kane: pas de eerste Engelsman die erin slaagt een Champions League-doelpunt op verplaatsing te scoren tegen good old Gianluigi Buffon - onlangs 40 geworden. Meteen een goal van goudwaarde. Nochtans begon het desatreus voor de Spurs, waar Vertonghen en Dembélé een basisplaats kregen, in het Juventus Stadium. Higuain profiteerde op een standaardfase al na één minuut en tien seconden van onoplettendheid. De afwerking - vanuit de draai meteen op de slof - was er wel om U tegen te zeggen. (lees hieronder verder)

Niet dat Tottenham écht overrompeld werd in de openingsfase. Maar een nieuw foutje achterin - Davies werkte Bernardeschi binnen de zestien tegen de vlakte en ref Brych wees terecht naar de stip - luidde al na negen tellen de 2-0 in. Higuain nam het geschenk vanop elf meter in dank aan, al beroerde Lloris het leer nog met de hand. Zeven doelpunten in de laatste vijf matchen in competitieverband voor de Argentijn. Goaltjesdief pur sang. Maar na 35 minuten achtte Kane zijn moment gekomen. 'Hurricane' vertrok op aangeven van Dele onside, omspeelde Buffon en werkte vanuit een scherpe hoek koeltjes af: 2-1, fraaie maar vooral belangrijke goal. Zo'n tien minuten voordien had het trouwens al prijs kunnen zijn, maar Buffon pareerde de matige kopbal. (lees hieronder verder)

Tottenham had veruit het meeste balbezit, maar had bij de pauze zomaar tegen een 3-1-achterstand kunnen aankijken. Ditmaal haalde Aurier domweg Douglas Costa tegen de grond in de zestien en opnieuw kende Brych de Oude Dame terecht een strafschop toe. Een kolfje naar de hand van Higuain, zou je denken. Het nummer negen knalde echter staalhard tegen de dwarsligger. De eerste strafschopmisser van Juventus op het kampioenenbal sinds 4 november 2014. Opluchting bij Pochettino en zijn mannen. (lees hieronder verder)

't Was overigens niet echt gerechtvaardigd geweest. Juventus stelde ietwat teleur vanavond en de Spurs hadden het betere van het spel. En wanneer twintig minuten voor affluiten Buffon zich op een zeldzaam foutje liet betrappen, hingen de bordjes dan ook terug in evenwicht. Eriksen - misschien wel de beste man op het veld vanavond - verschalkte de doelman met een lage, maar houdbare vrije trap. 2-2, wie had het gedacht na de eerste negen minuten. Juventus kon ook in het slot geen vuist meer maken. Zo verschaffen Vertonghen en co zich een prima uitgangspositie met het oog op de return in Wembley. Ook Toby Alderweireld zag dat het goed was.

A good away result from the boys! 👍🏼 Looking forward to the next leg in Wembley #COYS #THFC #UCL pic.twitter.com/qrNuhORK7k Alderweireld Toby(@ AlderweireldTob) link