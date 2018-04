Neen, Buffon is niet de enige: ook deze topspelers konden de Champions League nooit winnen AB

12 april 2018

Gianluigi Buffon speelde gisterenavond zijn laatste Champions League-match uit zijn carrière. De Italiaanse doelman werd acht keer landskampioen, won drie Italiaanse bekers én schreef het WK van 2006 op zijn naam. En toch mankeert die ene trofee in zijn prijzenkast: de Champions League. Maar Buffon is niet de enige topspeler die de 'beker met de grote oren' nooit omhoog kon steken.

Fabio Cannavaro

De Italiaanse verdediger Fabio Cannavaro speelde voor topteams als Inter, Juventus én Real Madrid, maar won nooit de Champions League. Cannavaro won - net als Buffon - alles wat er maar te winnen viel: de Serie A, de Italiaanse Beker en Supercup, de UEFA beker én het wereldkampioenschap van 2006. Een palmares om u tegen te zeggen maar de 'beker met de grote oren' won hij nooit. Het dichtst kwam hij in het seizoen 2002-2003, toen verloor hij met Inter de halve finale tegen grote rivaal AC Milan.

Michael Ballack

Michael Ballack speelde in totaal 93 wedstrijden en twee finales in de Champions League. De Duitse middenvelder stond met Bayer Leverkusen in de finale van 2002, de Spaanse grootmacht Real Madrid versloeg de Duitsers met 1-2 na een wereldgoal van Zinedine Zidane. Zes jaar later kwam Ballack opnieuw aan de aftrap in de finale van Champions League. Dit keer verloor hij met Chelsea tegen Manchester United na penalty's.

Pavel Nedved

Pavel Nedved, de Gouden Bal van 2003, maakte jarenlang furore bij Sparta Praag, Lazio en Juventus. Ook hij was een veelwinnaar, maar die Champions League ontbreekt. Met Juventus raakte Nedved één keer in de finale, maar de Tsjech was geschorst en Juve verloor tegen AC Milan na penalty's.

Zlatan Ibrahimovic

De onvermijdelijke Zlatan Ibrahimovic speelde 120 (!) Champions League-wedstrijden, en dat zonder het kampioenenbal te winnen. De lijst van topteams waarvoor de Zweedse spits in de Champions League uitkwam, is ronduit indrukwekkend: Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United.

Ronaldo

De Braziliaanse topspeler Ronaldo werd tweemaal wereldkampioen én Gouden Bal-winnaar. Met Barcelona én Inter Milan won hij de UEFA Cup, maar de Champions League winnen lukte als bij wonder nooit voor de Braziliaanse Ronaldo.