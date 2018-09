Nederlandse scheidsrechter voor Champions League-duel tussen Club Brugge en Borussia Dortmund Redactie

16 september 2018

11u56

Bron: Belga 0 Champions League De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie zal dinsdag om 21u de wedstrijd tussen Club Brugge en Borussia Dortmund op de eerste speeldag van de Champions League in goede banen leiden. Makkelie zal geassisteerd worden door de - eveneens Nederlandse - grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra.

De 35-jarige Makkelie floot nooit eerder een duel van een Belgische ploeg in Europa. Hij leidde vorig najaar, in het Jan Breydelstadion, wel de oefeninterland tussen de Rode Duivels en Japan (1-0).

Dortmund kreeg Makkelie al één keer eerder als scheidsrechter. De Nederlander had in november 2016 de leiding over de groepswedstrijd in de Champions League tussen Borussia en Sporting Lissabon. Die Borussen wonnen die partij met 1-0.