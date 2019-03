Nederlandse pers lyrisch na historische prestatie van Ajax: “Alsof de kijker vijfentwintig jaar terug in de tijd werd geslingerd” XC

05 maart 2019

23u40

Bron: AD/Parool/Telegraaf/Volkskrant/NRC Handelsblad 0 Champions League Ajax heeft zich ten koste van Real Madrid geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. En hoe. De Amsterdammers gaven Courtois en co een pak slaag in Bernabéu: 1-4. Een historische avond, dat beseft ook de Nederlandse pers.

AD: “Een ongekende prestatie van wereldformaat. Eén voor de eeuwigheid. Meeslepend, extreem goed, zelfverzekerd. Ajax was in Madrid alles wat dit Europese seizoen zo bijzonder maakt voor de Amsterdamse club. Maar nu ging daar nog een tandje bovenop. Nee, drie tandjes. Alsof de kijker vijfentwintig jaar terug in de tijd werd geslingerd. Een tijd waarin Ajax de baas van Europa was en niet Real Madrid. De grootste stunt in de clubgeschiedenis was daar. Op een magische avond in Madrid.”

Parool: “Ajax presteerde het vooraf schier onmogelijk geachte. Real Madrid, winnaar van de laatste drie edities van de Champions League, in eigen huis op zijn nummer zetten. ‘Ramos bedankt’, zongen de vierduizend Ajax-fans treiterend. Frenkie de Jong gaf op Spaanse bodem alvast een voorproefje van zijn ongekende mogelijkheden. Hij stak Luka Modric, 33 jaar, middenvelder van Real, naar de kroon, op een iets te lankmoedige slotfase na. Bij Barcelona zullen ze handenwrijvend voor de buis hebben gezeten.”

Telegraaf: “Alles ging mis voor Real deze avond. In een week waarin de Spaanse recordkampioen uit de nationale beker vloog en eigenlijk al werd uitgeschakeld voor de landstitel, moest de gifbeker tegen Ajax helemaal leeg. Ajax verdiende het in dit tweeluik om de kwartfinale van de Champions League te halen. Met de Amsterdammers in deze vorm lijkt het weinig uit te maken tegen wie de ploeg van Ten Hag gaat loten.”

Volkskrant: “Met totaalvoetbal 3.0 heeft Ajax regerend kampioen Real Madrid uit de Champions League geblazen. Dat gebeurde op een hallucinerend mooie avond in voetbaltempel Bernabéu, in wat één van de grootste sensaties in de geschiedenis van de Champions League mag heten. En zeker in de historie van Ajax. Real Madrid – Ajax 1-4. Pfff. De grootste club van de wereld, de rijkste bovendien, werd bij vlagen overrompeld door Ajax. En dat in een tijdperk van financiële verschillen waarin zo’n verrassing zich bijna nooit meer voltrekt.”

NRC Handelsblad: “Op een magische Madrileense avond in maart zei het ineens allemaal niets meer. Geld, status, traditie, verwachting en de titel van koninklijke – dat alles kon bij de schroothoop, want Ajax spoot het veld over in een adrenalineshot van een wedstrijd tegen Real Madrid. Ballen zeilden erin, schitterend voetbal, fenomenale goals – dat alles leidde tot de belangwekkendste prestatie van een Nederlandse ploeg sinds de 5-1 van Nederland op Spanje op het WK van 2014.”