Nederlandse journalist gaat (alweer) de mist in: “Moura scoort toch nooit” JH

09 mei 2019

11u34 8 Champions League Een uitspraak van Valentijn Driessen bij aanvang van de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Tottenham gisteren is viraal gegaan. De Nederlandse journalist van De Telegraaf ging met zijn voorspelling zwaar de mist in: “Moura, die kan je gerust alleen voor doel zetten, die scoort toch nooit.” Ironisch genoeg was het net de Braziliaan die Ajax met een hattrick uit de Champions League knikkerde.

Het was in het Nederlandse voetbalpraatprogramma ‘Voetbal Inside’ dat Driessen zijn opmerkelijke voorspelling deed. Daar ging het vooraf over de afwezigheid van Harry Kane en de terugkeer van de Zuid-Koreaan Son, die in de heenmatch geschorst was: “Je moet dus maar één speler in de gaten houden, want Moura kan je gerust alleen voor de keeper laten lopen. Die scoort toch nooit”, een uitspraak die (alweer) als een boemerang in het gezicht van Driessen terugkeert en ook op de sociale media gretig gedeeld werd. Lucas Moura zorgde met zijn hattrick er op zijn eentje voor dat Tottenham op 1 juni kan aantreden in de finale van de Champions League.

Valentijn Driessen wint dit seizoen de award voor beste kenner 😂 #ajatot #ajax pic.twitter.com/xLVlsyCg7h Michael Hartkamp(@ MichaelHartkamp) link

De Nederlandse journalist is niet aan zijn proefstuk toe, hij kreeg al vaker het deksel op de neus. Zo voorspelde hij vorige zomer dat de Rode Duivels het op het WK in Rusland zeker niet tot de halve finale zouden schoppen: “Als de Belgen aan de halve finale denken, hebben ze weinig verstand van voetbal. Als deze ploeg tegen een goede aanval speelt, zullen ze veel doelpunten incasseren”, vertelde Driessen toen. Wat de Belgen op het wereldkampioenschap deden, is wel bekend: ze wonnen van Japen en (vooral) Brazilië, in de halve finale geraakten ze net niet voorbij uiteindelijke wereldkampioen Frankrijk.

Je kan denken dat Driessen gewoon het Nederlandse chauvinisme in zich heeft, maar niets is minder waar: ook Ajax schatte hij verkeerd in. De Ajacieden gingen volgens de journalist nooit winnen van Real Madrid: “Ik vertrek niet naar Madrid, omdat ik er gewoon niet in geloof”, wist hij toen te vertellen. Alweer een voorspelling waar Driessen achteraf spijt van kreeg, want Ajax ging in Madrid spectaculair met 1-4 winnen.

Onze gedachten zijn bij Valentijn Driessen. De man die niet bij Real Madrid - Ajax wou zijn, omdat er niets te halen viel 🙊🙊 #VeronicaInside #reaaja #UCL pic.twitter.com/yRmQzxfKNj Veronica Inside(@ veronicainside) link

Lucas Moura scoorde in de Premier League dit seizoen tien keer in 31 wedstrijden, in de Champions League zat hij voor de match van gisteren aan twee doelpunten in tien matchen. Geen indrukwekkende statistieken, maar zeggen dat de Braziliaan nooit scoort, was zeker en vast een gewaagde uitspraak. Een die Driessen zich nog lang zal beklagen.