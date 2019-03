Nederlandse journalist die vroege WK-exit Rode Duivels voorspelde, doet het weer: “Ik geloof niet in Ajax” TLB

06 maart 2019

14u06

Bron: Veronica Inside, Voetbal Inside, De Telegraaf 1 Champions League Valentijn Driessen kan zich wel voor de kop slaan. De chef voetbal van de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’ koos ervoor om niet af te zakken naar het Estadio Santiango Bernabéu, omdat hij niet geloofde in de kansen van Ajax. Maar de Amsterdammers wonnen tóch op historische wijze in de Spaanse hoofdstad en Driessen was er dus niet live bij.

“Ik ben hier omdat ik er niet in geloofde, nee”, zei Driessen in aanloop naar de clash tussen Real Madrid en Ajax in het Nederlandse voetbalpraatprogramma ‘Veronica Inside’. “Ik zou normaal wel naar Madrid gaan, maar na die 1-2...Ik geloofde er niet in en dat doe ik nu ook niet.” Driessen zat er dus helemaal naast met zijn voorspelling en dat doet bij de Belgische voetbalfans misschien wel een belletje rinkelen. Afgelopen zomer was de Nederlander ook al niet te enthousiast over de Rode Duivels, na de groepsmatchen tegen Panama en Tunesië op het WK in Rusland.

Onze gedachten zijn bij Valentijn Driessen. De man die niet bij Real Madrid - Ajax wou zijn, omdat er niets te halen viel 🙊🙊 #VeronicaInside #reaaja #UCL pic.twitter.com/yRmQzxfKNj Veronica Inside(@ veronicainside) link

“De Belgen een halve finale of finale? Dat denken ze helemaal verkeerd”

“Ik denk dat ze verblind worden door deze overwinningen want ze denken echt dat je zo kan voetballen. Nou...”, was Driessen toen hard voor de selectie van Roberto Martínez. “Achterin is het gewoon een gatenkaas. Geen snelheid met Vertonghen, Alderweireld en Boyata - bij Twente mislukt en hier staat ie gewoon op het WK-, het kan verkeren. Met die drie achterin wordt het gewoon niks tegen de grote landen. Tweede ronde voor België, dan zal het wel over zijn.”

En hij ging nog toen een stapje verder. “De Belgen een halve finale of finale? Ja, dat denken de Belgen helemaal verkeerd. Of ze hebben weinig verstand van voetbal. Als deze ploeg tegen een goede aanval komt te spelen, dan gaan ze heel veel goals incasseren. Tunesië scoorde er ook twee. Die mannen waren dolblij, want ze scoren nooit op een WK.” België werd uiteindelijk derde.

Driessen keert kar helemaal in analyse: “Het hoeft niet te eindigen bij laatste acht”

Vanuit Nederland schreef Driessen dan toch maar een analyse voor ‘De Telegraaf’. Daarin was hij net als elke voetballiefhebber laaiend enthousiast over de prestatie van Ajax. “Het hooghouden van Mühren in 1973 en de masterclass van Kluivert en Litmanen in 1995 staan sinds 5 maart 2019 in de schaduw van de grootste sensatie ooit in de Champions League”, klinkt het. “Geen moment toonden de Ajacieden zich onder de indruk van De Koninklijke met al zijn wereldsterren en evenals in de Johan Cruijff ArenA trok het jonge Ajax het initiatief brutaal naar zich toe met offensief, aanvallend voetbal, waar Ajax historisch om bekend staat. Na de festiviteiten voor het vak van de dolenthousiaste Ajax-aanhangers zal er een hoop vertrouwen en zelfbewustzijn leven bij de Ajacieden, beseffende dat het niet hoeft te eindigen bij de laatste acht.”