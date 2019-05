Nederlandse én Britse media halen loftrompet boven na nieuwe voetballes Ajax: “Dit is samba uit de polder” DMM/GVS

01 mei 2019

08u45 0 Champions League Na het nieuwe bravourestuk van Ajax in de Champions League kirren ze in de Nederlandse pers alweer van plezier, en ook de Engelse media haalden nog maar eens de loftrompet boven voor zoveel schoonheid. “Dit is de hipste, heetste en meest sexy voetballende club van Europa.”

AD: “Dit Ajax kent geen angst”

Het Algemeen Dagblad ziet het Ajax-sprookje in de Champions League gewoon verdergaan. De Nederlandse krant was vooral onder de indruk van de wedstrijdmentaliteit. “Zenuwen? Spanning voor een halve finale van de Champions League? Dit Ajax kent geen angst. Hoe groter de belangen, hoe sterker de bevestiging. Kijk eens hoe Hakim Ziyech en Dusan Tadic met elkaar lachen een paar seconden voor de aftrap als het ongekende kabaal van de ruim 60.000 Spurs-fans op hen neerdaalt. En kijk hoe keeper Andre Onana op zijn gemak een handdoekje in zijn doel legt als de fans loeien en brullen.”

“De finale van de Champions League ligt voor het grijpen. Absurd en magnifiek tegelijk. Ajax kreeg nog dé kans op de 0-2, maar David Neres mikte op de paal. Het had de uitgangspositie nóg comfortabeler kunnen maken.”

BBC: “Ajax is klaar om door te gaan tot op het einde”

Ook over Het Kanaal niets dan lof voor Ajax. “De club uit Amsterdam is de voorbije tijd hét gespreksonderwerp in het Europese voetbal, en in Londen hebben ze getoond waarom”, stelt BBC. “Volwassen, kalmte én klasse. Ajax nam de match snel in handen, beloonde zichzelf met een vroege goal en deed er dan alles aan om de angel uit het duel te halen en zo de zege over de streep te trekken. Ajax kwam eigenlijk uit het niets uit de groepsfase, maar hebben nu wel de kwaliteiten en het vertrouwen om door te gaan tot op het einde. Ajax, dat is klasse met een jeugdige uitstraling. Een fenomenale comeback zal nodig zijn wil de Spurs nog de finale halen.”

De Volkskrant: “Samba uit de polder”

“Klokwerk Ajax draaide en tikte tot de tijd stopte in de buurt van 1 juni. Dankzij een eerste half uur van voetbalmagie tegen Tottenham Hotspur is Ajax dichtbij het walhalla van het clubvoetbal”, klinkt het in de Volkskrant. “Het voetballeven van Ajax was vooral verrukkelijk in het eerste half uur. In zo’n goede periode tikt en draait Ajax, dan zwerven de voetballers over het veld en speelt de ploeg in zijn beste vorm met tegenstanders. De hogeschool was geopend. Dat tikken, zo kort, zo fijn, het is bijna Braziliaans, van Brazilië in zijn grote tijd wel te verstaan. Het is samba uit de polder.”

“Als het minder verloopt, knokt Ajax, dan schakelt het elftal van Erik ten Hag de overlevingsmodus in, ook tegen een ploeg met een imponerend fysiek vermogen als Spurs”, gaat het verder. “Real, Juventus, Spurs, in fasen van de wedstrijd werden ze gewoon overhoop gevoetbald door Ajax. In andere periodes, gisteren in de tweede helft met name, hield Ajax tegen. Dan heeft de ploeg ook weleens geluk, in een seizoen waarin alles de goede kant op lijkt te vallen. Het is schitterend en fascinerend om te mogen aanschouwen, het is een feest voor de sport, voor het spel vooral. De bijna hautaine suprematie van Frenkie de Jong, de onverschrokkenheid van Matthijs de Ligt, Daley Blind en Joël Veltman, de passing van Hakim Ziyech. Ach, telkens valt een hele lijst van topprestaties te formeren.”

“De verovering van Europa door Ajax is uniek te noemen. Het is ook een eens-in-hun-leven-ervaring voor de spelers, van wie menigeen zal vertrekken door de zuigkracht van het grootkapitaal. Bij welke club uit het topsegment ze ook terechtkomen, nooit zullen ze meer beleven wat ze meemaakten bij Ajax, in 2018-2019, met het elftal dat groeide van een bende jongens tot een orkest met wereldallure. De ploeg ging op rooftocht door Europa en schond de eer van menig topclub, met voetbal dat een boodschap is van het hart. Een cadeau voor het voetballiefhebbende deel van de mensheid.”

The Guardian: “Tottenham heeft een magische avond nodig”

Bij ‘The Guardian’ zien ze het somber in voor Tottenham. De Britse krant schrijft zelfs dat de Spurs een epische avond nodig hebben om zich in Amsterdam nog te plaatsen voor de halve finales van de Champions League. “Het wordt niet makkelijk voor Tottenham om terug te vechten. Ze zullen er in blijven geloven, dat wel, maar het enige dat hen moed kan schenken is een epische avond zoals tegen Manchester City. De wedstrijd die Tottenham deze halve finale schonk. Tottenham heeft iets dramatisch nodig als het dit vibrerende Ajax van de finale wil houden. Iets waar het de ploeg het grootste deel van de wedstrijd van deze avond aan ontbrak.”

NRC: “Hipste, heetste en meest sexy voetballende club van Europa”

“Het is een magnifiek resultaat wederom in fabelachtige Champions League-campagne waarvan het slotakkoord nog altijd niet geschreven is”, stelde NRC Handelsblad. “Klasse en stijl waren verenigd in twee magnifieke clubs in een onwaarschijnlijke halve finale die gisteravond begon. De één, uit Nederland, spot met alle wetten van het moderne financiële krachtenveld. Het anachronisme Ajax heeft zichzelf miraculeus opgestuwd in een tijd waarin iets als de laatste vier halen in de Champions League niet voor mogelijk gehouden mocht worden.”

“En bij rust kon je zelfs alweer concluderen dat Ajax weer een helft de betere was. Altijd, in Europa dan, zo overtuigend, zo zonder schroom. Weer een helft waarin de ploeg liet zien waarom de bewondering wereldwijd unaniem is voor de hipste, heetste en – tikkeltje smaakafhankelijk – de meest sexy voetballende club van Europa. De druk van Spurs na rust was knellend, maar Ajax knakte nimmer.”

Meer over Ajax

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement