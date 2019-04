Nederlandse en andere buitenlandse media euforisch na krachttoer Ajax: “Dit is een stuntploeg voor de eeuwigheid” GVS/ODBS

17 april 2019

08u00 13 Champions League Zowel in de Nederlandse pers - uiteraard - als in de andere buitenlandse media zijn ze lyrisch over het nieuwe bravourestukje van Ajax. “Dit is een stuntploeg voor de eeuwigheid”, klinkt het bij onze noorderburen. “Ajax domineerde op de manier waar gans Europa al weken van smult”, stelt L’Équipe op haar beurt. Een overzicht.

AD: “Ajax spot met alle wetten van het internationale voetbal”

Het Algemeen Dagblad vraagt zich openlijk af waar dit Amsterdams sprookje eindigt. “Dit elftal kent geen grenzen. Werkelijk alles is mogelijk na de glorieuze 1-2-zege bij Juventus. Dit is een stuntploeg voor de eeuwigheid”, klinkt het vastbesloten. “Wat maakt Ajax hier mee? Dit Europese seizoen is al zo meeslepend. Zo memorabel, zo ontstellend knap ook. Maar ook nu, zelfs tegen de Italiaanse alleenheerser Juventus, is Ajax de tweede helft weer het Ajax waar voetbalminnend Europa verliefd op werd. Al zo vaak toont dit team zijn mentale weerbaarheid. De lef en bravoure. Twee woorden die het verhaal van Ajax vertellen. Ook nu weer. Ook nu de opdracht vooraf zo ellendig zwaar leek. Het spot met alle wetten van het internationale voetbal.”

De Telegraaf: “Nieuwe Europese eindzege valt niet uit te sluiten”

Ook De Telegraaf verwijst naar het immens verschil in budget. “Des te knapper is de prestatie van het elftal van oefenmeester Ten Hag, in tijden van miljoeneninvesteringen in het buitenland, bedragen waar een Nederlandse club alleen maar van kan dromen, om het in eerste instantie überhaupt tot de laatste acht van Europa te schoppen. Laat staan de beste vier. Met ook nog eens mooi voetbal werden Benfica, Bayern maar vooral Real Madrid op de pijnbank gelegd. Ajax behaalde op een sensationele manier de halve finale van de Champions League. Een nieuwe Europese eindzege valt niet meer uit te sluiten voor de stuntploeg.”

De Volkskrant: “Ajax gooit verhouding in voetballend Europa overhoop”

“Het formidabele ensemble Ajax gooit de verhoudingen in voetballend Europa volledig overhoop. Ajax was in Turijn een vechtmachine met geweldige erupties van voetbalkunde en plaatste zich ten koste van Juventus verdiend voor de halve finales van de Champions League. Het is ongekend”, klinkt het bij De Volkskrant.

“Een intens gevecht was Juventus – Ajax, een gevecht dat eens moest eindigen in bitterheid bij de een en euforie bij de ander. Ajax won net als in Madrid bij Real. Het is ongelooflijk. Ajax kegelde en passant Cristiano Ronaldo uit het toernooi, de koning van de Champions League die naar Turijn was ontboden om ook hier de beker te winnen. Ajax was beter, en veel fitter. Trainer Erik ten Hag stelt bijna steeds hetzelfde elftal op, maar de mannen zitten in een geweldige flow en wanen zich onoverwinnelijk. Ajax danste langs de zwart-witte mannen. Tik, tik, tok, tak. Al die positiewisselingen, de techniek, de snelheid, de samenhang. De dribbels van David Neres, het combinatievermogen van Dusan Tadic, de doortastendheid van Donny van de Beek, de versnelling bij Frenkie de Jong, de onverzettelijkheid van Matthijs de Ligt en Daley Blind, het verdedigen ook van Joël Veltman. Alle zaken die van Ajax dit seizoen een groot elftal maken, kwamen tot uiting in een fantastische tweede helft, met de kopbal van De Ligt voor 1-2 als bekroning, na een hoekschop van Lasse Schöne. Die kopbal was de samenballing van alles: kracht, doorzettingsvermogen.”

AS: “Dit Ajax herinneren we ons nog decennia lang”

Voor het toonaangevende Spaanse AS bewees Ajax gisteravond dat de 1-4 in het Bernabéu geen toeval was. “Dit Ajax zullen we ons nog decennia lang herinneren. Ook in Turijn werden we verliefd op deze discipelen van Cruijff, die net zoals in Madrid uitblonken in het ‘vooruit verdedigen’. Het pragmatisme van Juve’s Allegri weggeveegd. Cristiano stond dan wel opnieuw op, maar zelfs de goals van de gazelle van de Oude Dame wogen niet op tegen het Oranje-talent. Ajax incasseerde met het uitvallen van Mazraoui en de goal van Ronaldo enkele tegenslagen in het begin van de partij, maar groeide zienderogen en hun kwaliteit aan de bal kwam geleidelijk bovendrijven. Alsof ze met een mes in boter sneden, zo makkelijk ging Ajax na de pauze door Juve, dat de controle over de partij helemaal kwijt was. Maar het mes sneed heerlijk elegant, naar de stijl van het huis. Zo blijft Ajax geschiedenis schrijven: net als tegen Real, won niet de sterkste maar de beste ploeg.”

Daily Mail: “Ajax kan straks met kroon pronken”

De Britse tabloid Daily Mail titelt dat Ronaldo voor het eerst in vier jaar uitgeschakeld is in de Champions League. En dat een “briljant jong" Ajax in de halve finale een Engelse clash met Man City of Spurs wacht. “Hoe gepast: het was gisteren kroningsdag in Turijn. In een zonovergoten stadscentrum, liepen er velen rond met traditionele bloemenkransen op. In de Allianz Arena werd ook dit geweldige Ajax nogmaals groot, nadat Ronaldo hen met zijn 126ste goal op het kampioenenbal nochtans een lesje dreigde te geven in zijn lievelingsvak. Maar toen de nacht intrad, was hij zijn troon kwijt, Ronaldo - de enige nog uittredende Champions League-winnaar in competitie nadat Ajax in de vorige ronde houder Real had uitgeschakeld.”

“Maar Ajax ging zich nooit zomaar overgeven in Turijn, net zoals vorige maand tijdens die 1-4 in Madrid. Opmerkelijk: de laatste keer dat Ajax het zo ver schopte was in 1996, toen hun doelpuntenmakers van de Beek en de Ligt nog niet eens geboren waren. Met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar zijn ze jongste van de klas in de kwartfinales en hun loonlast is minder dan menige club uit onze Championship (tweede klasse, nvdr). Alleen zal West Bromwich niet snel winnen van eerst Real en dan Juventus. Hoe spijtig dan ook dat deze generatie even snel lijkt te ontbinden als ze opstond. De Jong trekt al naar Barcelona, de Ligt en van de Beek volgen meer dan waarschijnlijk deze zomer. Laat ons van dit Ajax dus nog genieten zolang we kunnen. Want dit seizoen zou de Europese kroon weleens voor hen kunnen zijn.”

L’Équipe: “Op de manier waar heel Europa al weken van smult”

Ook bij onze zuiderburen waren ze onder de indruk. “Een triomfantelijke jeugd” kopt de Franse sportkrant L’Équipe. “Ajax is helemaal terug. 22 jaar na haar laatste halve finale, boekte het een memorabele overwinning tegen de Oude Dame. Juventus leek het recept te hebben gevonden om Ajax het voetballen te verhinderen, maar de gelijkmaker van Donny van de Beek bracht daar verandering in. Het domineerde de tweede helft op de manier waar gans Europa al weken van smult. De snelheid van uitvoering bracht de Italiaanse defensie in moeilijkheden. Ajax heeft in de Champions League haar spel opgelegd tegen meer ervaren teams. Wat er nu verder ook gebeurt, het jonge team blijft de sensatie van deze Champions League.

BBC: “Aanvallende uitbundigheid en onwankelbaar geloof”

“De aanvallende uitbundigheid en het onwankelbare geloof bij Ajax wordt samengevat door De Ligt”, stelt BBC. “De 19-jarige kapitein moest Cristiano Ronaldo bij een hoekschop laten lopen en z’n 98ste kopbalgoal uit z’n carrière laten maken. Maar nadien hervond De Ligt z’n kalmte en zorgde hij zelf met een kopbal voor de overwinning van de Amsterdammers. Schril contrast met Ronaldo, die door Juventus werd aangeworven om de Champions League eindelijk te winnen, maar door het schitterende collectief van Ajax sinds 2010 niet in de halve finales staat.”

